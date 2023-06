Re:Think GAIA Festival: Tο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:00 – 11:15

Breathing with nature Yoga

Ένα μάθημα Yoga με συνδυασμό τριών διαφορετικών στιλ yoga: Yin, Hatha και Kudalini, για να αναπνεύσετε και να κινηθείτε στη φύση.

Εισηγήτρια: Χρύσα Αναγνωστοπούλου (Πιστοποιημένη Δασκάλα Yoga, εδώ και δέκα χρόνια. Έλαβε την πιστοποίησή της στο Βανκούβερ του Καναδά και στα Κύθηρα Ελλάδας. Καλωσορίζει τόσο ελληνόφωνους όσο και αγγλόφωνους να συμμετάσχουν στην τάξη της)

11:00 – 12.00

Απόσταξη για αρωματοθεραπεία

Ένα εργαστήριο που συνδυάζει τον κόσμο της θάλασσας με τον κόσμο της φύσης και τον κόσμο του καζανιού. Πρόκειται για την απόσταξη της εκχύλισης του φυτού σε θαλασσινό νερό, που αποτελεί επινόηση του εισηγητή.

Εισηγητής: Σίμος Αλατζάς (Αποστάκτης αιθέριων ελαίων και ανθόνερων. Ασχολείται με τον κόσμο της απόσταξης τα τελευταία 18 χρόνια.)



11:15 – 13: 15 και 17.00 – 19.00

Εκπαίδευση στο Indian Head Massage (Ινδικό Μασάζ Κεφαλής και Προσώπου)

Ένα σεμινάριο που ρίχνει τον σπόρο για να καλλιεργηθεί η κουλτούρα του θεραπευτικού μασάζ για όλους τους ανθρώπους χωρίς να χρειάζεται να είναι επαγγελματίες.

Εισηγητής: Ηλίας Alaya Στάρης (Καλλιτέχνης, έχει λάβει εκπαίδευση στη φωτογραφία, το Ρείκι, τον διαλογισμό, τη μουσική, τις πολεμικές τέχνες, το βαθύ λεμφικό μασάζ, τον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό NLP και το μασάζ προσώπου και κεφαλής)



11:30 – 12.30

Παραμύθια οικολογικά για μικρά και μεγάλα παιδιά

Ιστορίες μαγικές για σποράκια που ανθίζουν μέσα στις καρδιές.

Αφηγήτρια: Παναγιώτα Φράσκου (Χημικός, με ειδίκευση στη Φαρμακογνωσία και τις ϕυσικές θεραπείες, Συγγραφέας)

17.00 – 17.30

Η Οικολογική προέκταση της Διατροφής και η Πλανητική Υγεία, γνωριμία με τη Χορτοφαγία

Παρουσίαση αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή της σωστής και βιώσιμης για τον πλανήτη διατροφής σε όλα τα στάδια της ζωής, αλλά και τη μετάβαση σε μια χορτοφαγική διατροφή.Εισηγήτρια: Γιαννούλα Νικολάου (Φυσικοθεραπεύτρια, Τελειόφοιτος Διατροφής και Διαιτολογίας, κάτοχος του Plant-Based Nutrition Certificate, Completed June 2021, T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies and eCornell και δημιουργός της σελίδας www.vegantobe.gr)



17.30 – 18.30

Η δύναμη της διατροφής στην προστασία του περιβάλλοντος

Τι θα φάμε σήμερα; Εργαστήριο που καλεί παιδιά και μεγάλους να δημιουργήσουν με αγαπημένες συνταγές το δικό τους υγιεινό πιάτο – ασπίδα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Εισηγήτρια: Όλγα Γεωργοπούλου (Νηπιαγωγός)

18.00 – 18.30

Ιστορίες γεμάτες σπόρους της αλήθειας

Παραδοσιακά παραμύθια που μας θυμίζουν ότι η αλήθεια είναι πάντα η ίδια ανεξάρτητα από το πόσες γενιές περνούν.

Αφηγητής: Σπύρος Τσίρος (Αφηγητής παραμυθιών)

18.30 – 19.00

Πώς να ελέγξω τη σπατάλη τροφίμων; Τι πρέπει να προσέξω αν θέλω να γίνω vegan;

Παρουσίαση και συζήτηση γύρω από τη μείωση της σπατάλης τροφίμων (zero waste), αλλά και της vegan διατροφής.

Εισηγήτρια: Σοφία Κωστέα (Διαιτολόγος – Διατροφολόγος)



19.00 – 20.00

Προς ένα πιο οικολογικό και κοινωνικά δίκαιο σύστημα διατροφής

Στο συμμετοχικό αυτό εργαστήρι θα εξερευνηθεί πώς και γιατί τα κόστη και τα οφέλη του συστήματος διατροφής κατανέμονται άνισα στα διαφορετικά μέλη της κοινωνίας. Θα φέρει στη συζήτηση στοιχεία προσωπικών εμπειριών και θα αναζητήσει προϋποθέσεις δημιουργίας και στήριξης ενός πιο οικολογικού και κοινωνικά δίκαιου συστήματος διατροφής.

Εισηγήτρια: Αμέρισσα Γιαννούλη (Σύμβουλος νέων και Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Διαχειρίστρια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Inter Alia)

19.00 – 20.00

Θεατροπαίζω καλοκαιρινές ιστορίες

Θεατρικό εργαστήρι για παιδιά.

Εισηγήτρια: Μαρία Σκαφιδά (Ηθοποιός – Σκηνοθέτις)

20.00 – 20.30

Αναίμακτη διατροφή

Παρουσίαση – συζήτηση για τους τρόπους μετάβασης σε μια αναίμακτη διατροφή με υψηλής ποιότητας θρεπτικά συστατικά. Τρόποι μετάβασης σε μια νέα νοοτροπία.

Εισηγητές: Ηλίας Κουρούπης και Δήμητρα Νίκα – Bean Witched project (Vegan Activists, Vegan Chef)

20.00 – 21.00

Kinesthesia

Επίγνωση Σώματος. Μηχανική σώματος και η σημασία της ιδιοδεκτικότας. Το σώμα μου σε σχέση με το σώμα μου , το σώμα μου σε σχέση με το Χώρο, το σώμα μου σε σχέση με τα άλλα σώματα. Συνδυαστικές ασκήσεις Ορθοσωμικής, Body mechanics και Functional Juggling. Ένα εργαστήρι γεμάτο κίνηση για μεγάλα παιδιά και για μεγάλους.

Εισηγητές: Μάριαμ Αμπνέζ και Δημήτρης Καούρης – Skycrew Circus Arts

20.00 – 21.00

One Project - Vegan Μακροβιοτική διατροφή: Ανεβάζοντας επίπεδο στην Υγεία, το περιβάλλον, την Κοινωνία μας

Παρουσίαση – ομιλία για τα οφέλη της μακροβιοτικής διατροφής.

Εισηγητής: Σταύρος Καραγιλάνης (Εκπαιδευτής και Σύμβουλος Μακροβιοτικής διατροφής και τρόπου ζωής)

21.00 – 21.30

Ghost Diver aka Ηλίας Στάρης–Solo LIVE music με ακουστική κιθάρα

21.30 – 22.00

Ήμαρτον – LIVE music

22.00 – 23.00

Montes jura – LIVE music

23.00 – 02.00

Electro Mind – LIVE electronic music



ΚΥΡΙΑΚΗ

10:00 – 11:15

Ο σπόρος της ζωής - HathaYoga για όλους

Ένα μάθημα με θέμα τον Αέναο κύκλο της Δημιουργίας και τον ρόλο μας σε αυτόν, βασισμένο σε ήπια σωματική πρακτική, στην άσκηση αναπνοής και στον Διαλογισμό.

Εισηγήτριες: Χριστιάννα Σκούρτα (πιστοποιημένη δασκάλα Anusara Yoga, έμπειρη Pilates instructor και Aerial Yoga teacher) και Άννα Κουτσοσπύρου (Δασκάλα, πιστοποιημένη δασκάλα Γιόγκα από την Enosis Yoga Academy/200, διδάσκει γιόγκα για παιδιά και ειδικότερα γιόγκα για παιδιά με αυτισμό, καθώς και Aerial Yoga για παιδιά και ενηλίκους) – Hrdayam Yoga Center



11:30 – 12:30

Παρασκευή μαρμελάδας

Ένα γλυκό εργαστήριο για τις πιο νόστιμες χειροποίητες μαρμελάδες.

Εισηγητής: Στάθης Παπαχριστοφίλου (ασχολείται με την παρασκευή μαρμελάδας εδώ και 12 χρόνια) – 4 εποχές

11:30 – 12:30

Gaia spirit - Λουλουδοκολάζ

Καμβάς κολάζ και τυπώματα λουλουδιών σε ένα εργαστήρι για παιδιά.

Εισηγήτρια: Κυριακή Πανταζοπούλου (Δασκάλα χορού – Εικαστικός)

11:30 – 12:30

Βοηθός μητρότητας, η γυναίκα που φροντίζει

Παρουσίαση – ομιλία για τον ρόλο της Βοηθού Μητρότητας στην Εγκυμοσύνη, τον Τοκετό και τη Λοχεία.

Εισηγήτρια: Ιλόνα Τσιπούρα (Βοηθός μητρότητας (doula) – Καλλιτέχνις – Αρχιτέκτονας τοπίου)



12:30 – 14:30

Φτιάχνοντας το φυλαχτό μου – Εργαστήριο Σλάβικης Κούκλας Motanka

Εργαστήριο δημιουργίας προσωπικής κούκλας – φυλαχτού Motanki.

Εισηγήτρια: Ιλόνα Τσιπούρα (Βοηθός μητρότητας (doula) – Καλλιτέχνις – Αρχιτέκτονας τοπίου)



13:30 – 14:30

Απόσταξη αιθέριων ελαίων και ανθόνερων

Ένα εργαστήριο για τον μαγικό κόσμο και τη δημιουργία αιθέριων ελαίων και ανθόνερων.

Εισηγητής: Νίκος Τσίρος (Παραγωγός αιθέριων ελαίων και ανθόνερων εδώ και 10 χρόνια, από λουλούδια και βότανα ιδίας παραγωγής)

16:30 – 19:00

Symbiotic seed – Fields of co-existance – Jam

Το jam αυτό είναι ένα κάλεσμα για άνοιγμα στο πεδίο του σχεσιακού γίγνεσθαι. Μπορεί άραγε να υπάρξει ένα ντουέτο ανάμεσα σε κάποιον που μαγειρεύει και κάποια που παίζει μουσική; Ή ένας χορευτικός διάλογος ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και ένα δέντρο; Το symbiotic seed μας καλεί να παρατηρήσουμε το σχεσιακό δίκτυο μέσα στο οποίο υπάρχουμε και να αντλήσουμε δημιουργικά από αυτό το δυναμικό πεδίο συνύπαρξης.

16:30-17:30 ονειροποίηση/πεδιοποίηση-εισαγωγή και προετοιμασία γιά το jam στον εξωτερικό χώρο του αγροκτήματος

17:30-19:00 jam/freedom dance στον χώρο του στούντιο.

Εισηγήτρια: Βασιλική Τσαγκάρη (Αγρότισσα – Χορεύτρια)

17:00 – 19:00

Το Φαρμακείο της Φύσης – Τα βότανα του Ταϋγέτου

Εργαστήρι παρασκευής Φυτικών Καλλυντικών και παρουσίαση των ενδημικών βοτάνων του Ταϋγέτου.

Εισηγήτρια: Παναγιώτα Φράσκου (Χημικός, με ειδίκευση στη Φαρμακογνωσία και τις ϕυσικές θεραπείες, Συγγραφέας)

17:00 – 18:00

Το απρόσμενο ταξίδι ενός σαλιγκαριού

Η Έλλη, το σαλιγκάρι, βρίσκεται μόνη της πάνω σε μια σημαδούρα στη θάλασσα. Ώσπου γνωρίζει τον Τζώτζο , το δελφίνι, και ξεκινούν μαζί την αναζήτηση του χαμένου της σπιτιού. Βιβλιοπαρουσίαση για μια ιστορία φιλίας, οικολογικής συνείδησης και συνεργασίας και εργαστήρι δημιουργικής επανάχρησης (upcycling) για παιδιά.

Εισηγήτρια: Αμέρισσα Γιαννούλη (Σύμβουλος νέων και Εκπαιδεύτρια ενηλίκων, Διαχειρίστρια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Inter Alia)

18:00 – 19:00

Κομποστοπία – Διαδραστικό μουσικοθεατρικό εργαστήρι κομποστο-ποίησης για παιδιά

Η κομποστο-ποιήτρια Κομποστίνα

Μας ωθεί ν’ αλλάξουμε ρουτίνα

Ν’ απαλλαχθούμε απ’ των χωματερών τη βρώμα

Μετατρέποντας τα οργανικά μας σε χώμα.

Εισηγήτριες: Τίνα Λυμπέρη (Περμακουλτουρίστρια – Οικοακτιβίστρια – Συντονίστρια) και Κωνσταντίνα Τσιούρη (Θεραπεύτρια σουηδικής μάλαξης)

19:00 – 20:30

Το μονοπάτι της μετάβασης – Ο ανθρωπότυπος του νέου “Πολιτισμού της Καλλιέργειας”

Συμμετοχικές συζητήσεις – ομιλίες για τους τρόπους μετάβασης σε μια πιο βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και εναρμονισμένη με τις φυσικές διαδικασίες, συνεπώς πιο δίκαιη, κοινωνία. Περιγραφή του ανθρωπολογικού τύπου του νέου “Πολιτισμού της Καλλιέργειας”.

Εισηγητές/ριες: Παναγιώτης Κάτσαρης ( Γεωπόνος-βιοτεχνολόγος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Καλαμάτας), Γιώργος Καραμπάτος ( Δημιουργός & Εκτελεστικός Δ/ντής "Δρόμοι της Ελιάς" – The Routes of the Olive Tree), Ηλίας Καλφακάκος (Οικονομολόγος), Μυρτώ Φοίφα (Εκπαιδευτικός υπαίθριας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Βοτανολόγος – Καλλιτέχνις – Διαχειρίστρια του Re:Think - Αγρόκτημα Φυσικής Καλλιέργειας Φοίφα)

19:00 – 20:00

ΕντωΜεταξί ένα κουκούλι

Έκθεση χειροποίητων κοσμημάτων από κουκούλια μεταξοσκώληκα, μέσα από την ιστορία του Δρόμου του Μεταξιού

Εισηγήτρια: Μαρία Γίδαρη (Χειροτέχνις)

20:00 – 20:30

Σχολικοί κήποι της Αειφορίας

Παρουσίαση από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Λεΐκων του σχολικού τους κήπου, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τηRe:Think ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για τους “Σχολικούς Κήπους της Αειφορίας”.

Εισηγητές/ριες: Μαθητές και μαθήτρεις του Δημοτικού Σχολείου Λεΐκων

20:30 – 21:30

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΠΟΡΩΝ

Η πολυαγαπημένη και καθιερωμένη, πλέον, γιορτή ανταλλαγής σπόρων από την Ανοιχτή Τράπεζα Σπόρων του Αγροκτήματος Φοίφα.

21:30 – 02:00

Nicko B – LIVE electronic music



ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας

Προβολή ταινιών με περιβαλλοντικό και κοινωνινκό περιεχόμενο | Διάρκεια: 120 λεπτά

Video Art Miden

Earth calling… | Επιμέλεια: Γιούλα & Όλγα Παπαδοπούλου | Διάρκεια: 62 λεπτά

Ακούει κανείς;

Plan(et) Β | Επιμέλεια: Γιούλα & Όλγα Παπαδοπούλου | Διάρκεια: 65 λεπτά

Έχουμε άραγε κάποιο εφεδρικό σχέδιο δράσης για τη σωτηρία του πλανήτη μας; Υπάρχει τρόπος να διατηρήσουμε τον κόσμο μας όπως τον ξέρουμε; Ή είναι αλήθεια ότι «αυτοί που επιθυμούν ο κόσμος να παραμείνει όπως είναι, επιθυμούν να μην παραμείνει» καθόλου; [*φράση του Αυστριακού συγγραφέα Erich Fried (1921-88)]

* ΕΚΘΕΣΕΙΣ *

“Μπουκέτο”: έκθεση ζωγραφικής

Κυριακή Πανταζοπούλου (Δασκάλα χορού – Εικαστικός)

Φιλοζωϊκός Όμιλος Καλαμάτας – Ενημερώνοντας για τον σεβασμό προς την φύση και τα ζώα