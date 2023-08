“Κοκτέηλ Σινεμά” στο Κτήμα Πόλα

Ο κινηματογραφικός χώρος στο Αρχοντικό Αβίας άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2021, ως αποτέλεσμα της αγάπης των ανθρώπων του για τον κινηματογράφο και της νοσταλγικής συντροφιάς του θερινού σινεμά που χαρίζει τόσες αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια έως και σήμερα.

Οι βραδιές κάτω από τα αστέρια κάνουν πια παρέα με δροσερά cocktail, feel good μουσικές και ηλιοβασιλέματα να σβήνουν στην θάλασσα, με φόντο την Καλαμάτα. Οι προβολές θα γίνονται από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9.45 μ.μ.. Ο χώρος ανοίγει από τις 8 μ.μ. για pre-movie κοκτέιλ για τους λάτρεις του ηλιοβασιλέματος. Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται online από το kokteilcinema.com, μέσω του ticketmaster αλλά και στην πόρτα. Αναλυτικά θα προβληθούν οι ταινίες: "Black Stone" (3/8), "The Innocent" (7-8/8), "As I Open My Eyes" (9-10/8), "Everything Everywhere All at Once" (14-15/8), "La haine" (16-17/8), "The Fool" (21-22/8), "Ευτυχία" (23-24/8), "Faces Places" (28-29/8), "Behind the Haystacks" (30-31/8).