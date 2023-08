Αντίστροφη μέτρηση για το 1ο Legendary Festival: Ενα δυναμικό μείγμα μουσικής και γαστρονομίας στην Καλαμάτα

Πρόκειται για μια εταιρεία παραγωγής και διοργάνωσης εκδηλώσεων ψυχαγωγίας που ιδρύθηκε στη Νέα Υόρκη με στόχο και όραμα να παρέχει την καλύτερη ψυχαγωγία στην Ελλάδα σε ποιότητα και θέαμα. Τα ιδρυτικά μέλη της ο Peter Xanthos, επιχειρηματίας, ο dj Sarantakos, μουσικός, παραγωγός και ατζέντης και ο George Petersen, μουσικός, διαθέτουν πολυετή εμπειρία και έχουν ενεργό δράση στο χώρο της μουσικής και της ψυχαγωγίας με μεγάλες παραγωγές σε Νέα Υόρκη και Λας Βέγκας. To εν λόγω φεστιβάλ είναι το ξεκίνημα της δραστηριότητας της εταιρείας στην Ελλάδα, όντας ένα δυναμικό μείγμα μουσικής και γαστρονομίας, όπως ακριβώς γίνεται σε ανάλογα θρυλικά και ξακουστά φεστιβάλ, με έντονες μουσικές συγκινήσεις αλλά και γευστικά finger food και signature cocktails, δημιουργημένα από τον Ελληνοαμερικανό Chef Harris Dounelis.

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ

Και τις 2 ημέρες το σκηνικό θα ανοίξει στις 6.30 μ.μ. ο διεθνούς φήμης dj George Andreakos. Την Παρασκευή 18/8, η εναλλαγή των μουσικών σχημάτων “Εν Ψυχρώ” και T.R.I.O. Rock Band θα ανεβάσουν τους παλμούς, δίνοντας τη «σκυτάλη» στο κορυφαίο ελληνικό συγκρότημα, τους ΜΠΛΕ. Διαχρονικά τραγούδια, ιδιαίτερος ήχος, με την απόλυτη frontwoman Τζώρτζια αναμένεται να απογειώσουν τη βραδιά με αγαπημένα τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα “Φοβάμαι”, “Νιώθω Ενοχές”, “Πιάνω Φωτιά”, “Τον Ίδιο Τον Θεό”, “Δεν Θέλω”, “Μια Φορά κι Έναν Καιρό”, “Κόκκινο Φιλί”, “Εσύ Δεν Ζεις Πουθενά” και πολλά ακόμη. Η κορύφωση της βραδιάς θα γίνει με τους “Judgement Day”. Το πρωτοποριακό αμερικάνικο tribute συγκρότημα των “Led Zeppellin”, από τις σκηνές της Νέας Υόρκης έρχεται κατευθείαν στη σκηνή του 1oυ Legendary Festival Καλαμάτας για να ξεσηκώσει το κοινό της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας με τον κρυστάλλινο ήχο του, ερμηνεύοντας τεράστιες επιτυχίες των Led Zeppellin όπως, Black Dog, All My Love, Stairway to Heaven, Whole Lotta Love, Kasshmir και πολλών άλλων. Το Σάββατο 19 Αυγούστου, την αυλαία θα ανοίξουν οι “Innuendos”, το εκπληκτικό ελληνικό tribute συγκρότημα των θρυλικών “Queen” και θα ακολουθήσουν με ένα αφιέρωμα στην ελληνική εναλλακτική σκηνή οι “The Oulaloum Band”. Αμέσως μετά, σε πιο έντεχνα μουσικά μονοπάτια θα παρασύρουν το κοινό οι αγαπημένοι “Bit για Bit”. Ο καταιγισμός ήχων και μουσικών θα καταλήξει σε μια μοναδική ατμοσφαιρική παρουσία. Ο τραγουδοποιός/ερμηνευτής Παντελής Θαλασσινός με τη Χριστιάνα Γαλιάτσου και την 6μελή ορχήστρα του, θα ερμηνεύσουν τις μεγάλες επιτυχίες του, καθώς και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια του σινεμά. Οι θρυλικοί, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Ζαμπέτας, Χιώτης, Καλδάρας και άλλοι σπουδαίοι δημιουργοί, «δραπετεύουν» από το… πανί και βρίσκουν “στέγη” στη σκηνή του φεστιβάλ, σε ένα πρόγραμμα του Μανόλη Ανδρουλιδάκη.

Εισιτήρια προπωλούνται μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices.gr και σε κεντρικά σημεία της πόλης (Βιβλιοπωλείο "Ολα χαρτί", Βιβλιοπωλείο "Βιβλιόπολις", καφέ "Μελισσάνθη", OlympiCook GrilL).