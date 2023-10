Αφιερωμένο στη μουσική το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα από τις 25 Οκτωβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου, στην Καλαμάτα και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου: Ακράτα, Αμαλιάδα, Άργος, Γύθειο, Δημητσάνα, Ξυλόκαστρο, Σπάρτη, και Φιλιατρά. Η είσοδος στις προβολές και στις δράσεις θα είναι ελεύθερη, με σειρά προσέλευσης.

45 ΔΙΕΘΝΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ φιλοξενεί 45 διεθνή ντοκιμαντέρ, 22 ελληνικά, και 18 ντοκιμαντέρ για την εκπαιδευτική ζώνη. Το καθιερωμένο αφιέρωμα στην Ισότητα περιλαμβάνει φέτος 14 ταινίες από όλο τον κόσμο. Ταινίες που είτε αναδεικνύουν κοινωνικές και ατομικές ανισότητες, είτε ρίχνουν φως σε σημαντικές προσωπικότητες που, εν μέσω μεγάλων δυσκολιών, κατάφεραν να ορθώσουν το ανάστημά τους. Στόχος του αφιερώματος είναι όπως πάντα η αποδοχή της διαφορετικότητας, η συνειδητοποίηση των δυσκολιών, και η μεγάλη σημασία του αγώνα για δικαιοσύνη και εξάλειψη της βίας. Η διεθνής κριτική επιτροπή αποτελείται από τους σκηνοθέτες Turi Finocchiaro και Nathalie Rossetti και τη μοντέζ, Μπονίτα Παπαστάθη. Η οργανωτική επιτροπή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου αποφάσισε ομόφωνα το Βραβείο Ισότητας να μετονομαστεί από φέτος σε «Βραβείο Ισότητας – Αλεξάνδρα Σκορδάκη», στη μνήμη της καλής φίλης και συνεργάτιδας του Φεστιβάλ, υπέρμαχου της ισότητας και πρότυπο γυναικείας χειραφέτησης, η οποία «έφυγε» ξαφνικά στα μέσα του 2023.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΜΟΥΣΙΚΗ

Αφιερωμένο στη μουσική, το φετινό 9ο ΔΦΝΠ θα προβάλει 16 ντοκιμαντέρ, με το αφιέρωμα να πλαισιώνεται από σημαντικές πολιτιστικές δράσεις. Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, θα δοθεί το βραβείο του καλύτερου μουσικού ντοκιμαντέρ από τους φοιτητές του Τμήματος Μουσικής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η Έναρξη του Φεστιβάλ θα λάβει χώρα την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου με δύο μουσικά ντοκιμαντέρ, το Le Mali 70 του Markus C.M. Schmitt και το What Happened in Larissa του Δημήτρη Παπαδόπουλου και του Ιωάννη Κολαξίδη. Την ίδια ημέρα στις 6 μ.μ., θα γίνουν στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, τα εγκαίνια της έκθεσης comics, Sketching Ennio, αφιερωμένης στη ζωή και το έργο του μεγάλου συνθέτη Ennio Morricone, παρουσία του επιμελητή Γιάννη Αντωνόπουλου.

Η έκθεση περιλαμβάνει 52 έργα comics που φιλοτέχνησαν δεκάδες δημιουργοί, εμπνευσμένα από τις κορυφαίες ταινίες για τις οποίες ο Morricone συνέθεσε μουσική, και αποτελείται από τρεις ενότητες: Η πρώτη, Io, Ennio Morricone είναι ένα μίνι βιογραφικό του maestro σε μορφή comics, δημιουργία του επιμελητή της έκθεσης και σκιτσογράφου, Γιάννη Αντωνόπουλου. Η δεύτερη, Ennio the Cinephile περιλαμβάνει 26 αυτοτελή έργα comics από ισάριθμους καλλιτέχνες βασισμένα σε κορυφαίες ταινίες που έντυσε μουσικά ο συνθέτης, ενώ η τρίτη, Ennio Goes Western αποτελείται από 25 αυτοτελή έργα comics, βασισμένα σε ταινίες western. Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων Μουσικής Ennio Morricone Ελλάδος. Στο πλαίσιο του αφιερώματος στον μεγάλο συνθέτη, θα προβληθεί την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου στις 8.15 μ.μ., το ντοκιμαντέρ του βραβευμένου με Oscar σκηνοθέτη, Giuseppe Tornatore, Ennio: The Maestro.

Η ταινία, φόρος τιμής στον κορυφαίο συνθέτη, αποτελείται από συνεντεύξεις με διάσημους σκηνοθέτες και μουσικούς, ηχογραφήσεις ορισμένων από τις καταξιωμένες παγκόσμιες περιοδείες του μαέστρου, αποσπάσματα εμβληματικών ταινιών που μελοποιήθηκαν από τον Morricone και αποκλειστικά πλάνα από τις σκηνές και τις τοποθεσίες που καθόρισαν τη ζωή του. Την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου στις 8.15 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πανελλαδική προβολή του ντοκιμαντέρ Musicalement Autre, σε σκηνοθεσία Νικόλα Μωυσσάκη. Η ταινία αφορά στην αληθινή ιστορία του Jean-Pierre Dussert, αυτιστικού, σχιζοφρενή και βιρτουόζου του πιάνου, και τον αγώνα του φλαουτίστα, Γιώργου Νικολαΐδη, να τον βγάλει από το ίδρυμα όπου ήταν έγκλειστος για 27 χρόνια και να τον βοηθήσει να επιστρέψει στην «κανονική» ζωή, χάρη στη μουσική. Μετά την προβολή οι πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ που έρχονται από τη Γαλλία και είναι επίσημοι προσκεκλημένοι του φετινού Φεστιβάλ θα δώσουν μια συναυλία πιάνου και φλάουτου.

Τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στις 9.30 μ.μ., ο καταξιωμένος συνθέτης Ηρακλής Πασχαλίδης και οι ηθοποιοί - τραγουδιστές Χρήστος Στέργιογλου και Λυδία Φωτοπούλου, θα παρουσιάσουν την νέα συναυλία Όταν η Πραγματικότητα Παραπατάει, ένα μιούζικαλ σε μορφή αναλογίου με μουσική και τραγούδια του Ηρακλή Πασχαλίδη, όπου οι συντελεστές περιπλανώνται σε μία πραγματικότητα που παραπατάει και αποφεύγει τα αναμενόμενα. Οι μουσικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την Κυριακή 5 Νοεμβρίου στις 10 μ.μ. στο πλαίσιο της Τελετή Λήξης του Φεστιβάλ, με μία Συναυλία Πιάνου από τη σολίστ, Λόλα Τότσιου, όπου θα ακουστούν έργα του Giya Kancheli, του Erik Satie, και του Θεόφιλου Λαμπριανίδη.

Προηγουμένως, η σολίστ θα έχει επιμεληθεί και διδάξει ένα διαφορετικό Σεμινάριο Κινηματογραφικής Μουσικής Επένδυσης, όπου ο στόχος είναι η ενσωμάτωση στο Φεστιβάλ μουσικών συνόλων της Καλαμάτας, σε συνεργασία και με τη συμμετοχή του Δημοτικού Ωδείου, του Μουσικού Σχολείου και του Τμήματος μουσικής του Καλλιτεχνικού Στεκιού. Το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που θα προκύψει, θα παρουσιαστεί ζωντανά κατά την Τελετή Λήξης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το ΔΦΝΠ συνεργάζεται με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, τη Σχολή Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το τμήμα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Babeș-Bolyai University της Ρουμανίας. 10 φοιτητές από κάθε σχολή θα συμμετάσχουν σε σεμινάρια που θα δοθούν από τον Ολλανδό σκηνοθέτη Robert Rombout, τον Αγγλο-Γκανέζο Eric Knudsen και τον Ιάκωβο Παναγόπουλο, με στόχο την παραγωγή δύο σπονδυλωτών ντοκιμαντέρ.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ένα τετραήμερο σεμινάριο σκηνοθεσίας για τη φόρμα της video art, με άξονα την ποίηση. Το σεμινάριο με τίτλο Hand Made Cinema, θα συντονίσει ο σκηνοθέτης, παραγωγός και δημιουργός του έργου Πνοές, Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης. Οι Πνοές, έργο σπονδυλωτό, αποτελείται από 18 μικρά και αυτόνομα κομμάτια πάνω στην ελληνική ποίηση, και θα αποτελέσει τη βάση και τον άξονα για την συμπυκνωμένη διδασκαλία πάνω στον τρόπο κατασκευής τους, με την ποίηση να συναντά την εικόνα και τον ήχο.

Το φεστιβάλ διοργανώνει το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου τους Δήμους Καλαμάτας, Άργους-Μυκηνών, Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης και Ήλιδας, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει η Τζίνα Πετροπούλου. Το 9ο ΔΦΝΠ, πραγματοποιείται με την Οικονομική Υποστήριξη και υπό την Αιγίδα του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.