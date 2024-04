Ημερίδα της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα παρουσιαστούν τα ερευνητικά έργα που συμμετέχει το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό της σχολής. Επίσης θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου «Τα μονοπάτια της τροφής μας» του Δημητρίου Μιχαηλίδη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας

10:00-10:30 Προσέλευση

10:30-10:45 Χαιρετισμοί

10:45-11:00 Κεντρική ομιλία Προϊσταμένης Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας & Εκπαίδευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κας Ράππου Μαγδαληνής με θέμα: «Έρευνα και Καινοτομία στον Αγροτικό τομέα»

11:00-12:15 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Έργων

Δημήτριος Πετρόπουλος

Έργο «Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βιοοικονομίας στη Γεωργία»

Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αναστάσιος Δάρρας

Εργο «Αναγεννητικές βιώσιμες τροφικές αλυσίδες μέσω της κηπουρικής της αγοράς»

Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ιωάννης Λυκοσκούφης

Εργο «Καλλιέργεια ελιάς στην εποχή της κλιματικής αλλαγής: Αντιμετώπιση μελλοντικών επιπτώσεων και στρατηγικές προσαρμογής»

Φορέας χρηματοδότησης: Town Twinning between Turkey and the EU-II

Ιωάννης Λυκοσκούφης

Έργο «Ποιοτική Αναβάθμιση Αποπρασινισμένων Πορτοκαλιών και Μανιταριών με περιορισμό της μετασυλλεκτικής έκθεσης στο Αιθυλένιο μέσω εισαγωγής καινοτόμων φυσικών απλών τεχνικών»

Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συντονιστής φορέας: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Πελοπόννησος"

Βασίλης Δημόπουλος

Έργο «Στρατηγική της διαχείρισης της ασθένειας του γλοιοσπορίου στην ελαιοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Συντονιστής φορέας: ΕΣΠΑ 2014-2020

Ιωάννης Καπόλος

Εργο «Συμπλήρωση και Επέκταση των Ερευνητικών Υποδομών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπστημίου Πελοποννήσου, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Φορέας χρηματοδότησης: Ε.Π «Πελοπόννησος 2014-2020»

Ιωάννης Καπόλος

Έργο «Δημιουργία Επιστημονικής Υποδομής Μελέτης, Διατήρησης & Εκμετάλλευσης της Βιοποικιλότητας Μικροβιακών Κοινοτήτων Παραδοσιακών Τροφίμων Ζύμωσης & Οίνων Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Φορέας χρηματοδότησης: «Υποστήριξη Περιφερειακής Αριστείας» 2019, του Ε.Π.

«Ανταγωνιστικήτητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Δημήτριος Πετρόπουλος

«Εργαλειοθήκη “Εκπαίδευση για τα τρόφιμα” και “Διαδρομή υποστήριξης επιχειρήσεων”»

Φορέας χρηματοδότησης: European Institute of Innovation & Technology (EIT) Food

Aναστάσιος Δάρρας

Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Υποέργο Ξενόγλωσσο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογία και Καινοτομία στη Διεθνή Ανθοκομία»

«Μaster of Science by Research in Technology and Innovation in International Floriculture»

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2020

Δημήτριος Πετρόπουλος

Εργο «Disaster Risk Reduction: Ιnovative sustainable solutions through interactive education»

Φορέας χρηματοδότησης: Εrasmus +

Δημήτριος Πετρόπουλος

Eργο «Μικρές πρακτικές μάθησης και αξιολόγησης για την ψηφιακή τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς»

Φορέας χρηματοδότησης: Εrasmus +

Δημήτριος Πετρόπουλος

Εργο «DEBATE»

Φορέας χρηματοδότησης: Εrasmus +

12:15-12:45 Παρουσίαση βιβλίου «Τα μονοπάτια της τροφής μας» - Δημήτριος Μιχαηλίδης

12:45-13:15 Συζήτηση

13:15 Λήξη