Πλήθος εκδηλώσεων στην 9η Λευκή Νύχτα Κυπαρισσίας

Ανακοινώνοντας το πρόγραμμα της βραδιάς ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας τονίζει: «Η αγαπημένη Λευκή Νύχτα Κυπαρισσίας επιστρέφει για 9η συνεχή χρονιά προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μία αξέχαστη γιορτή γεμάτη ρυθμό, λάμψη, φαντασία και… ξενύχτι! Το βράδυ του Σαββάτου 7 Ιουνίου, από τις 20:30 μέχρι τα ξημερώματα, η πόλη ζωντανεύει με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα, σε κάθε γωνιά της.

Ζωντανή μουσική: Blues Escape - Rock Soul Band, 25ης Μαρτίου. Alexis Alexandrou - «1000 & 1 Φωνές», κεντρική πλατεία. Τάσος Βέρμης και Νάντια Αγγελέτου, πλατεία Δικαστηρίων. Λαϊκό πεντάγραμμο, Ελ. Βενιζέλου. Λαϊκά μονοπάτια, 25ης Μαρτίου.

DJs οn fire: DJ Akis Kokko, 25ης Μαρτίου. DJ Theo Petsis, Ελ. Βενιζέλου. DJ Marios Gkekas, Ελ. Βενιζέλου.

Θεάματα δρόμου και shows: Bloco Swingueira - Samba Reggae, All Over. Ξυλοπόδαροι, All Over. Αγάλματα παντομίμας, 25ης Μαρτίου. Καρικατουρίστας, 25ης Μαρτίου. Ζογκλέρ σε μονόροδο, All Over. Μάγος - Magician, 25ης Μαρτίου. Ζογκλέρ, All Over.

Ακροβατικά και εντυπωσιακά shows: Aerial Show, Ελ. Βενιζέλου. Acro Wheel (ακροβατικός τροχός), κεντρική πλατεία. Pole Dancers, Ελ. Βενιζέλου. Fire Shows, All Over.

Fireworks show: κεντρική πλατεία.

Σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μια μαγική νύχτα γεμάτη τέχνη, μουσική και χαμόγελα!».

Κ.Μπ.