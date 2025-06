Costa Navarino Soundtrack: Μουσική πανδαισία στην καρδιά του προορισμού

To πρόγραμμα Costa Navarino Soundtrack – Live Concerts παρουσιάζει συναυλίες σε μοναδικά σημεία. Στις 6 Αυγούστου, το θρυλικό ηλεκτρονικό ντουέτο Thievery Corporation θα παρουσιάσει ένα δυναμικό DJ set γεμάτο με τον χαρακτηριστικό πολυσυλλεκτικό ήχο τους. Στις 25 Αυγούστου, ο Ash θα ζωντανέψει στη σκηνή τον συνδυασμό ηλεκτρονικής μουσικής και μουσικών παραδόσεων της αιγυπτιακής και γαλλικής κληρονομιάς του. Και οι δύο συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στο Between, W Costa Navarino. Η προπώληση ξεκινάει στις 16 Ιουνίου, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες συναυλίες.

Κεντρικό ρόλο στο Costa Navarino Soundtrack έχει το συγκρότημα The Griffins, μια ομάδα καταξιωμένων μουσικών που εμφανίζονται σε ευέλικτα σχήματα, προσαρμοσμένα σε κάθε χώρο και ώρα της ημέρας. Η ενορχήστρωση και επιμέλεια είναι του Δημήτρη Σιάμπου, καταξιωμένου κιθαρίστα, παραγωγού και μουσικού διευθυντή. Από γήινες τζαζ μελωδίες και διαχρονικά ελληνικά κομμάτια, έως δυναμικά pop και funk ακούσματα, η μουσική τους θα δίνει ζωή σε κάθε σημείο του προορισμού.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα στο Anax Lounge (The Romanos, a Luxury Collection Resort) με κινηματογραφικές και jazz μελωδίες, μπλουζ και ρυθμικά swing στο 1827 Lounge & Bar (The Westin Resort Costa Navarino), βραδιές εμπνευσμένες από το Rat Pack στο Three Admirals Lounge (Mandarin Oriental, Costa Navarino), ενώ στο Division 16 (The Westin Resort Costa Navarino) θα κυριαρχεί η διασκέδαση με ρετρό ρυθμούς και στο Green Pepper (Moraitis Water Sports, στο W Costa Navarino) η καλοκαιρινή ατμόσφαιρα με soul ακούσματα. Η μπάντα θα κάνει επίσης εμφανίσεις στην Navarino Agora και στη Dunes Agora (στο Navarino Dunes), με soul, jazz, funk και vintage pop συνθέσεις, ενώ το Barbouni (Navarino Dunes) θα γεμίζει με το δυναμικό ρυθμό της ελληνικής μουσικής και με folk-jazz ήχους το ηλιοβασίλεμα.

H εμπειρία ολοκληρώνεται με επιλεγμένες playlists στο Spotify, ένα μουσικό ταξίδι που συνοδεύει τους επισκέπτες σε κάθε στιγμή.