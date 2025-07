Σε εξέλιξη το 1ο Διεθνές Κινηματογραφικό Camp στον Ταΰγετο

Το Camp, που φιλοξενείται στα γραφικά χωριά του μεσσηνιακού Ταϋγέτου, έχει μετατρέψει το βουνό σε ένα ζωντανό πεδίο δημιουργίας, ανταλλαγής και πολιτιστικής συμμετοχής.

Οι μαθητευόμενοι και οι διδάσκοντες κατέφθασαν στην Αρτεμισία την Πέμπτη 10 Ιουλίου, με τις εργασίες να ξεκινούν επίσημα την Παρασκευή 11 Ιουλίου, με εκδρομή στην Τρύπη, στον Κνακίωνα και στο Καστόρι. Εκεί, ο συνεργάτης του Κέντρου, μουσικός και φυσιολάτρης Θοδωρής Σαμαράς, μύησε τους συμμετέχοντες στην πλούσια τοπική χλωρίδα, προσφέροντας έμπνευση για κινηματογραφικές δημιουργίες. Παράλληλα, σύντομα εργαστήρια εξοικείωσαν τους συμμετέχοντες με τον κινηματογραφικό εξοπλισμό, ενώ οι καθηγητές Dr. Luke Blazejewski και Erik Knudsen έκαναν μια πρώτη εισαγωγή στο πρόγραμμα του Camp.

Το Camp προσφέρει ένα εντατικό πρόγραμμα σεμιναρίων και masterclasses, σχεδιασμένο να εμπνεύσει και να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στις σύγχρονες τάσεις και τεχνικές του ντοκιμαντέρ. Μέχρι στιγμής, οι μαθητές έχουν παρακολουθήσει σημαντικά masterclasses και εργαστήρια που καλύπτουν όλο το φάσμα της παραγωγής ενός ντοκιμαντέρ από τους διδάσκοντες του προγράμματος: Δρ. Ιάκωβος Παναγόπουλος. Επιστημονικός Διευθυντής του προγράμματος: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο την «Κινηματογραφική Παραγωγή με Ειδίκευση στη Δημιουργία Οπτικοακουστικών Αφηγήσεων». Παρουσίασε το masterclass "Portraits in Nature: Directing with Presence". Prof. Erik Knudsen, Καθηγητής Μεθοδολογίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο του Central Lancashire, με προηγούμενη θητεία ως Καθηγητής Οπτικού και Ψηφιακού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth και Καθηγητής Μεθοδολογίας του Κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο του Salford. Παρουσίασε το masterclass "Understanding Story and Narrative". Dr. Luke Blazejewski, φωτογράφος και κινηματογραφιστής με έδρα το Μάντσεστερ, με συνεργασίες με το BBC, το ITV, το NHS, την RSPB και τα Wildlife Trusts. Παρουσίασε το εργαστήριο "Wildlife Filmmaking: An Introduction". Δημήτρης Μπαβέλλας, βραβευμένος σκηνοθέτης με διεθνείς διακρίσεις, που έχει σκηνοθετήσει ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, βιντεοκλίπ και τηλεοπτικές εκπομπές. Παρουσίασε το masterclass "From Fiction to Documentary: Faraway, So Close". Χρόνης Θεοχάρης, μοντέρ, σκηνοθέτης και παραγωγός, μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, με συμμετοχή σε βραβευμένα ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας. Παρουσίασε το εργαστήριο "Shaping Meaning Through the Cut". Απόστολος Λουφόπουλος, συνθέτης, sound designer και Καθηγητής στο Τμήμα Ηχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Παρουσίασε το εργαστήριο "Exterior Sound Walk: Listening to the Wild – Capturing Natural Soundscapes". Μεταξύ των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημεία και πρόσωπα ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή, με επισκέψεις στο Λαδά, με τα καλντερίμια και το Λαογραφικό του Μουσείο, στο Καρβέλι, την Αλαγονία και τη Νέδουσα, σε αναζήτηση του θέματος στο οποίο θα εστιάσουν τα ντοκιμαντέρ τους. Στη συνέχεια, χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων και τις επόμενες ημέρες ξεκινούν τα γυρίσματα και η διαδικασία του post-production, πάντα υπό την καθοδήγηση και την υποστήριξη των διδασκόντων. Τα αποτελέσματα του Camp θα παρουσιαστούν την Κυριακή το βράδυ στην Αρτεμισία, στο πλαίσιο της Ρεμπέτικης Βραδιάς που οργανώνεται από τον Τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο.

Παράλληλα με το Camp, το Solar Cinema του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας έχει εγκατασταθεί στον Ταΰγετο, προσφέροντας μαγικές κινηματογραφικές βραδιές κάτω από τα αστέρια, στα χωριά της περιοχής. Οι προβολές αυτές ενισχύουν την πολιτιστική αποκέντρωση και προσφέρουν υψηλής ποιότητας κινηματογραφικές εμπειρίες σε περιοχές που δεν έχουν συχνή πρόσβαση σε τέτοιες δράσεις. Οι προβολές από τις 11 έως τις 15 Ιουλίου χρηματοδοτήθηκαν από τον Δήμο Καλαμάτας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλάμβανε ταινίες από τη Δράση «Προορισμός Ταξίδι» του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώνεται σήμερα και το τριήμερο Προβολών για την Ειρήνη στις Πηγές, με την ταινία «Ο Πύργος» σε σκηνοθεσία Mats Grorud, 115’.