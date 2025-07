31ο Διεθνές φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Απόψε η παράσταση «Φωνές» της Παναγιώτας Καλλιμάνη

Πρόκειται για την πρώτη ανάθεση που πραγματοποιεί το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας για τη δημιουργία ενός έργου με τη συμμετοχή της κοινότητας. Σε συνεργασία με την Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου που υπογράφει και τη μουσική, και με αφετηρία τον Καλαματιανό χορό, το έργο προέκυψε μέσα από εργαστήρια καθοδηγούμενου φωνητικού και κινητικού αυτοσχεδιασμού. Ο ρυθμός του Καλαματιανού και ο παλμός της μουσικής θα αντηχήσουν μέσα στο Κάστρο, μετατρέποντας την παράσταση σε μια τελετουργία όπου η συλλογική μνήμη ζωντανεύει. Η παρουσίαση του επετειακού έργου αποτελεί συνδιοργάνωση με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτίο εισόδου και η προσέλευση των θεατών πρέπει να γίνεται με υποδήματα κατάλληλα για αρχαιολογικό χώρο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφία: Παναγιώτα Καλλιμάνη. Βοηθός χορογράφου: Αναστάσης Καραχανίδης. Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου. Στις ηχογραφήσεις της μουσικής συμμετείχαν στο κλαρίνο ο Αθανάσιος Καρατζάς και στο βιολί ο Δημήτρης Χατζηζήσης. Συμμετέχοντες: Αγγελοπούλου Αθηνά, Αθανασάκη Μαρία, Αρζόγλου Μαγδαληνή, Βασιλειάδη Αικατερίνη, Βασιλειάδης Ευθύμιος, Γερακάρη Μαρία, Δεληγιάννη Σταματία, Δημοπούλου Παναγιώτα, Ηλιακοπούλου Βασιλική, Κανελλοπούλου Ναυσικά, Καρούτα Κωνσταντίνα, Κάργα Αυρηλία, Κοντοπούλου Βίκυ, Κορμποπούλου Μαρία, Κουλέτση Σταυρούλα, Κουμουνδούρου Ευθαλία, Κωνσταντοπούλου Βασιλική, Λεβεντέα Ελένη, Μουτσούλα Μάγδα, Μπαχούρου Γρηγορία, Ξανθάκη Θεοδοσία, Πανταζάρα Κωσταντίνα, Πεπόνης Γεώργιος, Πράττη Σταυρούλα, Ρομπόγλου Ελένη, Σπετζοπούλου Ευανθία, Τσαγδή Σουλτάνα, Τσαλακουβέρτας Νικόλαος, Τσώνη Ευγενία, Φουρναράκου Σταυρούλα, Χαντζή Ευπραξία, Χουλιάρα Παναγιώτα. Οργάνωση – Εκτέλεση παραγωγής: Delta Pi

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ

Γεννηµένη στο Αίγιο, ξεκινάει χορό στη σχολή της Όλγας Μαράντη. Το 1993 φεύγει για το Παρίσι, όπου παρακολουθεί μαθήματα χορού. Το 1994 συνεχίζει τις σπουδές της στο Centre de danse international de Rosella Hightower, στις Κάννες. Το 1996 ολοκληρώνει τις σπουδές της στο Centre de danse contemporaine d’Angers, όπου καλλιτεχνικοί διευθυντές του σχολείου είναι οι γνωστοί χορογράφοι Joëlle Bouvier και Régis Obadia. Τελειώνοντας τη σχολή, της προτείνουν αμέσως να συνεργαστεί μαζί τους («Les Chiens», «Fureur», «De l’Amour», «L’oiseau Loup»). Παράλληλα, από το 2002 συνεργάζεται και με άλλες ομάδες χορού: Experience Harmaat («Topo», 2002), Carlotta Ikeda («Togue», 2003), Kubilai Khan Investigations («Sorrow Love Song», 2004–2005), Nasser Martin Gousset («Peplum» και «Comedy», 2006–2008). Από το 2006 συνεργάζεται με τον Josef Nadj («Poussière de soleils», «Asobu», «Cherry Brandy»). Το 2009 δημιουργεί με άλλους χορευτές την κολεκτίβα The Plant Collective και παρουσιάζουν τις παραστάσεις «Trente» (Φεστιβάλ Αθηνών, 2009) και «Double Take» (Φεστιβάλ Αθηνών, 2011). Από το 2014 ασχολείται αποκλειστικά με τις δικές της χορογραφίες: «Contreplongées» (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, 2014), «Mam Mam Un Dîner Magique» (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, 2016), «Arrêt sur Image» (MIR Festival, 2016), «Allez viens…», παράσταση με οκτώ καταξιωμένους ηθοποιούς στο Εθνικό Θέατρο (2019). Το 2022 επιμελείται την κινησιολογία και τη χορογραφία για την παράσταση «Σπιρτόκουτο, The Musical – Πόλεμος σε τέσσερις τοίχους» στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση. Την ίδια χρονιά συλλαμβάνει και σκηνοθετεί τη χορευτική περφόρμανς «Φωνές» (εγκατάσταση στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο πλαίσιο της δράσης Ανοιχτά Πανιά, Χανιά 2022). Τα έργα της παρουσιάζονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2024 συμμετέχει ως χορεύτρια στην όπερα «Armide», σε σκηνοθεσία της Lilo Baur, στην Opéra Comique de Paris. Παράλληλα με το καλλιτεχνικό της έργο, διαθέτει δίπλωμα καθηγήτριας και διδάσκει σε σχολές και σεμινάρια χορού, όπως η Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, το Centre Chorégraphique d’Angers, το Centre Chorégraphique d’Orléans, το Centre Chorégraphique de Nantes και άλλοι φορείς.

"Skipping on Stardust" και "Dive" στο Λιμάνι Καλαμάτας

Μετά το Κάστρο, τις μνήμες και την παράδοση του τόπου και των κατοίκων, ο θεατής κατεβαίνει στο Λιμάνι της Καλαμάτας για να παρακολουθήσει στις 10.30 μ.μ. την παρουσίαση της πιο νέας και ορμητικής γενιάς, αυτής των σπουδαστών χορού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Διευθυντή Σπουδών της, Γιώργου Μάτσκαρη, θα παρουσιάσει δύο χορογραφικά έργα, το Dive του Γάλλου χορευτή, παιδαγωγού και χορογράφου Edouard Hue [Εντουάρ Υ] και το νέο έργο Skipping on Stardust της Ερμίρα Γκόρο σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Η ιδέα πίσω από αυτό το δίπτυχο παραστάσεων είναι ότι οι σπουδαστές αποκτούν εμπειρίες και μνήμες καθώς συναντούν καταξιωμένους χορογράφους από τους οποίους διδάσκονται έργα ρεπερτορίου ή συνεργάζονται στη χορογραφική διαδικασία δημιουργίας ενός νέου έργου και στη συνέχεια παρουσιάζουν τα έργα αυτά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ.

ΕΡΜΙΡΑ ΓΚΟΡΟ

Η Ερμίρα Γκόρο είναι μια ιδιαίτερα καινοτόμος καλλιτέχνιδα, εξειδικευμένη στην κίνηση, τον χορό και την περφόρμανς. Διαρκώς εξερευνά νέες μορφές έκφρασης για να μεταδώσει τις ιδέες της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία διεπιστημονικών παραστάσεων που καθηλώνουν και εμπνέουν το κοινό της. Η Ερμίρα αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης και συνέχισε την εκπαίδευσή της στη Νέα Υόρκη με υποτροφίες από το Ίδρυμα Κούλα Πράτσικα και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Νέα Υόρκη, συνεργάστηκε με διεθνώς καταξιωμένες ομάδες χορού και δημιούργησε τις πρώτες της χορογραφικές δουλειές. Από το 2007 έως το 2018, είχε την τιμή να συνεργαστεί με τη φημισμένη ομάδα DV8 Physical Theatre ως ερμηνεύτρια, δασκάλα και βοηθός Έρευνας και Ανάπτυξης / Χορογραφίας. Το 2022 ήταν υποψήφια για το βραβείο Outstanding Performer στα Bessies – New York Dance and Performance Awards. Παράλληλα με τη δημιουργία και την ερμηνεία, η Ερμίρα έχει προσκληθεί από διεθνείς οργανισμούς για να διδάξει και να δημιουργήσει χορογραφικά έργα. Με τα χρόνια, το έργο της έχει παρουσιαστεί και υποστηριχθεί από φεστιβάλ και χώρους στην Ελλάδα και διεθνώς, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές για την ευρηματική και μοναδική της προσέγγιση.

EDOUARD HUE

Ο Edouard Hue [Εντουάρ Υ] είναι χορευτής που μετατρέπει τη σωματικότητά του σε καθαρή κίνηση. Εξερευνά τα όρια με καλλιτέχνες όπως οι Hofesh Shechter, Damien Jalet και Olivier Dubois, ωθώντας συνεχώς το σώμα στα άκρα. Το 2019 βραβεύτηκε με το Swiss Dance Award ως «Εξαιρετικός Χορευτής». Από την ίδρυση της Beaver Dam Company στη Γενεύη (2014), έχει αναπτύξει μια χορευτική γλώσσα όπου η ακατέργαστη συγκίνηση συναντά την περίπλοκη χορογραφία. Στα έντεκα αυτά χρόνια, έχει δημιουργήσει εννέα πρωτότυπα έργα — ανάμεσά τους τα All I Need και Dive — που απέσπασαν διεθνή αναγνώριση. Ο Hue έχει επίσης χορογραφήσει για φημισμένες ομάδες: No Matter για τη Gauthier Dance Company (2020), Titan για το Ballett Basel (2022), και L’Oiseau de Feu για το Μπαλέτο της Όπερας του Grand Avignon (2023). Το 2024 παρουσιάζει το Skinny Hearts για το Bayerisches Staatsballett στο Μόναχο. Παράλληλα, διδάσκει το ρεπερτόριό του σε σημαντικά ιδρύματα, όπως τα Zürcher Hochschule der Künste, GNO Professional Dance School, Ballet Junior de Genève και École de Danse Contemporaine de Montréal.