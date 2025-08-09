eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 09 Αυγούστου 2025

Ημερίδα για τον καρκίνο του δέρματος στο Διαβολίτσι

Αύριο Κυριακή στις 8 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα κατηχητικού του ιερού ναού Αγίου Παντελεήμονος στο Διαβολίτσι η ενδιαφέρουσα ημερίδα για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.

Την ημερίδα διοργανώνει το παράρτημα Μεσσηνίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρεία, σε συνεργασία με την ΜΥ Κοιν.Σ.Επ. και την Κοινότητα Διαβολιτσίου και το θέμα της είναι "Πρόληψη και Έγκαιρη Διάγνωση Καρκίνων του Δέρματος".

Το θέμα για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης το καρκίνου του δέρματος θα αναπτυχθεί από τον δερματολόγο – αφροδισιολόγο Ιωάννη Δημητριάδη.

Να σημειωθεί πως πριν την ομιλία θα προηγηθεί δωρεάν δερματολογικός έλεγχος σπίλων και ύποπτων δερματικών αλλοιώσεων με δερματοσκόπιο.

