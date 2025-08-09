eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Εκδήλωση τιμής και μνήμης στη Σαϊδόνα της Μάνης

Η καθιερωμένη εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους αγωνιστές της ΕΑΜικής Αντίστασης και του ΔΣΕ πραγματοποιείται αύριο Κυριακή 10 Αυγούστου, στις 11.30 το πρωί, στη Σαϊδόνα της Μάνης, στον χώρο του μνημείου της Εθνικής Αντίστασης.

Την εκδήλωση που οργανώνει ο Σύλλογος των Απανταχού Σαϊδονιτών, στηρίζουν το παράρτημα Μεσσηνίας της Πανελλήνιας Ενωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) και η Τομεακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΚΚΕ.

