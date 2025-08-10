Ο Σταμάτης Κραουνάκης τη Δευτέρα στην Καλαμάτα

Ο μεγάλος δημιουργός Σταμάτης Κραουνάκης έρχεται με την παράστασή του «Τ’ αηδόνια του θέρους» τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στην Καλαμάτα, για μια μοναδική συναυλία.

Οπως αναφέρει η περιγραφή του event: «Τ’ αηδόνια παντού λαλούν κ ανθούν κ αποδιώχνουν τους καημούς! Με το ωραιότερο πρόγραμμά τους μέχρι σήμερα, τ΄Αηδόνια έρχονται την Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Στην φετινή μας γιορτή Διονυσιακά του Μοντεβέρντι. Αγαπημένα του Σταμάτη! Μερικά ολοκαίνουργια. Ρεϋναλντο Nahn, - γαλλική Μπελ-Επόκ, Πιαφ, λαϊκά κλασικά, δημοτικά περιπαικτικά και αισθήματα κατευθείαν στην καρδιά. Από τα Μπουλούκια μέχρι τα new wave ρεμπέτικα. Αγκαλιά στην πολυθρόνα. Δε μας πήραν και τα χρόνια, εδώ τραγουδάν τ΄ αηδόνια. Καλοκαίρι και χειμώνα. Αγκαλιά στην πολυθρόνα, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν, και του θέρους τ αηδονάκια της αγάπης το φαγάκι μαγειρεύουν. ‘Ιδιονε Θεό πιστεύουν. Κι ό,τι μοιάζει εχθρικό, σιχαμένο τοξικό να το πάρει το νερό και να μείνει ό,τι αγαπάμε».

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παίζουν και τραγουδούν αλφαβητικά: Δημήτριος Ανδρεάδης: πιάνο κίμπορντ ενορχηστρώσεις, Χρήστος Γεροντίδης: τραγούδι, Νίκος Κατσίκης: μπουζούκι ισπανικό λαούτο, Κοσμάς Κοκόλης: κιθάρα μπουζούκι τραγούδι, Σταμάτης Κραουνάκης: τα πάντα όλα, Κώστας Μπουγιώτης: τραγούδι, Πένυ Ξενάκη: τραγούδι, Λάμπρος Παπανικολάου: κοντραμπάσο, Θεολόγος Παπανικολάου: βιολί, τραγούδι, Γιώργος Στιβανάκης: τραγούδι, Γιώργος Ταμιωλάκης: βιολοντσέλο. Στον ήχο ο Γιώργος Τσατσούλης, Συνεργάτης ηχολήπτη Πρόδρομος Χατζηαντωνίου, Κοστούμια: Κώστας Ζήσης, Συνεργάτης ενδυματολόγου: Υρώ Κρασακοπούλου, Φωτισμοί: Παναγιώτης Χατζηνάκος, Επικοινωνία: Δέσποινα Κραουνάκη.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com