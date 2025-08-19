Εργαστήρια για παιδιά στο Μουσείο Ελιάς

Με την καθοδήγηση της εικαστικού-εμψυχώτριας Νίνας Κολοβού, οι μικροί φίλοι του Μουσείου, ηλικίας 8 έως 12 ετών, θα αποχαιρετίσουν το καλοκαίρι μέσα από εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και χειροτεχνίας, εμπνευσμένα από το φως του ήλιου και τη δροσιά της θάλασσας.

Αναλυτικά, την Τρίτη 27/8 θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο «Ναυπηγώντας το καλοκαίρι μας», όπου τα παιδιά θα κατασκευάσουν διακοσμητικά καραβάκια με ύφασμα, ξύλο, φλοιό σημύδας και άλλα φυσικά υλικά. Την Τετάρτη 28/8 θα ακολουθήσει το εργαστήριο «Το καλοκαίρι που πετάει γύρω μας», με δημιουργία χαρούμενων διακοσμητικών πεταλούδων από χαρτί, φλοιό σημύδας, χάντρες, στρασάκια και γκλίτερ. Τέλος, την Πέμπτη 29/8 θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο «Καλοκαιρινό φως», όπου οι μικροί συμμετέχοντες θα φτιάξουν πρωτότυπα φωτιστικά από χαρτί και ξύλο, διακοσμημένα με καλοκαιρινά σχέδια. Η συμμετοχή, όπως και τα υλικά, παρέχονται δωρεάν. Απαραίτητη η κράτηση θέσης. Τα παιδιά θα προσέρχονται και θα αποχωρούν συνοδευόμενα από γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος φέρει την πλήρη ευθύνη για τη συμμετοχή τους. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού. Τηλ.: 27310 89315 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 π.μ. – 6 μ.μ.).