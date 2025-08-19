eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2025 20:01

Εργαστήρια για παιδιά στο Μουσείο Ελιάς

Εργαστήρια για παιδιά στο Μουσείο Ελιάς

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τρία αυτοτελή δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά θα πραγματοποιήσει το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), στις 27, 28 και 29 Αυγούστου (ώρα 11 π.μ. – 1 μ.μ.), στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, στη Σπάρτη.

Με την καθοδήγηση της εικαστικού-εμψυχώτριας Νίνας Κολοβού, οι μικροί φίλοι του Μουσείου, ηλικίας 8 έως 12 ετών, θα αποχαιρετίσουν το καλοκαίρι μέσα από εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και χειροτεχνίας, εμπνευσμένα από το φως του ήλιου και τη δροσιά της θάλασσας.

Αναλυτικά, την Τρίτη 27/8 θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο «Ναυπηγώντας το καλοκαίρι μας», όπου τα παιδιά θα κατασκευάσουν διακοσμητικά καραβάκια με ύφασμα, ξύλο, φλοιό σημύδας και άλλα φυσικά υλικά. Την Τετάρτη 28/8 θα ακολουθήσει το εργαστήριο «Το καλοκαίρι που πετάει γύρω μας», με δημιουργία χαρούμενων διακοσμητικών πεταλούδων από χαρτί, φλοιό σημύδας, χάντρες, στρασάκια και γκλίτερ. Τέλος, την Πέμπτη 29/8 θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο «Καλοκαιρινό φως», όπου οι μικροί συμμετέχοντες θα φτιάξουν πρωτότυπα φωτιστικά από χαρτί και ξύλο, διακοσμημένα με καλοκαιρινά σχέδια. Η συμμετοχή, όπως και τα υλικά, παρέχονται δωρεάν. Απαραίτητη η κράτηση θέσης. Τα παιδιά θα προσέρχονται και θα αποχωρούν συνοδευόμενα από γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος φέρει την πλήρη ευθύνη για τη συμμετοχή τους. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού. Τηλ.: 27310 89315 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 π.μ. – 6 μ.μ.).

