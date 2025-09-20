Διεθνής φωτογραφική συνάντηση στην Καλαμάτα

Αυλαία ανοίγει σήμερα Σάββατο η 1η Διεθνής Συνάντηση Φωτογραφίας Καλαμάτας, η οποία θα φιλοξενηθεί έως τις 28 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, περιλαμβάνοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με εκθέσεις, διαλέξεις, workshops και ανοιχτές συζητήσεις.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση φέρει την υπογραφή του διεθνώς αναγνωρισμένου διευθυντή φωτογραφίας Γιώργου Αρβανίτη, ενώ επίσημος προσκεκλημένος της διοργάνωσης είναι ο Jean-Marc Barr, ηθοποιός, σκηνοθέτης και φωτογράφος. Στη Συνάντηση συμμετέχουν 17 δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από μια εκδήλωση που επιδιώκει να αναδείξει τη φωτογραφία ως σύγχρονο μέσο αφήγησης, πολιτιστικής σύνδεσης και δημιουργικής έκφρασης. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στις 7 μ.μ. στο Μέγαρο Χορού. Χθες Παρασκευή, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, κάλεσμα προς το κοινό να επισκεφτεί και να θαυμάσει από κοντά ένα πλούσιο και πολυφωνικό καλλιτεχνικό περιεχόμενο απηύθυναν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της ΦΟΚΑΛ Νίκος Ηλιόπουλος και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Διεθνούς Συνάντησης, Γιώργος Αρβανίτης. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την πόλη, λέγοντας πως η Καλαμάτα αποτελεί σημείο αναφοράς για τις τέχνες και τον πολιτισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο ίδιος ευχήθηκε η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση να γίνει θεσμός, σχολιάζοντας πως η πόλη έχει αποδείξει ότι έχει την κουλτούρα και την δυναμική να εδραιώνει σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς. Ο Νίκος Ηλιόπουλος ανέφερε πως η εκδήλωση θα αποτελέσει μια γιορτή για τη φωτογραφία με πολλούς προσκεκλημένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ίδιος υπενθύμισε πως ο χώρος θα είναι κάθε μέρα ανοιχτός από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, έχοντας την ευκαιρία το κοινό να παρακολουθήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο, μεταξύ άλλων εκθέσεις από Γαλλία, Αγγλία και Αίγυπτο. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η θεματική των εκδηλώσεων θα τείνει μεταξύ άλλων στην τεχνητή νοημοσύνη και στην σύγχρονή τεχνολογία, σε σχέση με τη φωτογραφία. Ο Γιώργος Αρβανίτης πληροφόρησε πως παρότι έχει γυρίσει την Ελλάδα, δεν είχε καταφέρει να έρθει ποτέ στην Καλαμάτα, μέχρι που ήρθε σε επαφή με την Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας. Ο ίδιος στάθηκε στη σημασία της στατικής φωτογραφίας, η οποία αιχμαλωτίζει και παγώνει ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο που μόνο ο φωτογράφος βλέπει. «Αυτή η στιγμή μπορεί να δίνει στους ανθρώπους πολλά πράγματα» επεσήμανε, δηλώνοντας πως θα βοηθήσει από την πλευρά του ώστε η εκδήλωση αυτή να καθιερωθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Τελετή έναρξης.

-Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 11 π.μ.: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: «Σύγχρονη φωτογραφία και οι προκλήσεις της Τέχνης και της Τεχνολογίας» με τη συμμετοχή των Γιώργου Αρβανίτη, Jean-Marc Barr, Λουκά Βασιλικού, Βασίλη Μακρή και Μάριου Λόλιου.

-Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Ομιλία από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Γιώργο Αρβανίτη. Ομιλία του επίσημου καλεσμένου Jean-Marc Barr.

-Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Διάλεξη του Βασίλη Μακρή, «Φωτογραφία σκηνής – Τιμώντας τον Γιώργο Αρβανίτη».

-Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Προβολή ταινίας: «Το Αλάτι της Γης» σε συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας.

-Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Διάλεξη του Γιάννη Λάριου, «Τοπίο – Τι δεν μπορεί να δει η μηχανή».

-Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Διάλεξη του Νίκου Τσιόπελα, μέλους της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, με τίτλο «Σπιζαετός, ο εμβληματικός αετός της Μεσογείου»

-Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Εργαστήριο με τον Γιώργο Τζώρτζη με θέμα «Εφαρμογές Lightroom και Τεχνητής Νοημοσύνης».

-Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 11 π.μ.: Εργαστήριο με τον Βασίλη Μακρή με θέμα «Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική φωτογραφία».

-Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 7μ.μ.: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: «Η σχέση της φωτογραφίας με τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική και τον κινηματογράφο» με ομιλητές τον Χρήστο Πανόπουλο, τον Χρήστο Κυβέλο και τον Βασίλη Παπαευσταθίου.

-Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Τελετή απονομής βραβείων, φωτογραφικού διαγωνισμού για μαθητές Λυκείων Μεσσηνίας, “Φως και σκιές”. Μουσική συναυλία με την μαθητική μπάντα «Surf in black».

Τη διοργάνωση και την οργανωτική επιμέλεια έχει η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας - Φ.Ο.ΚΑΛ. με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Καλαμάτας. Συνδιοργανωτής είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τ.Αν.