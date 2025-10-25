Συζήτηση στην Καλαμάτα για το βιβλίο με το Στέφανο Ξενάκη

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον συγγραφέα, να συνομιλήσει μαζί του και να ανακαλύψει τις σκέψεις πίσω από τα βιβλία που αγαπήθηκαν από χιλιάδες αναγνώστες.
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025 14:46
Συζήτηση στην Καλαμάτα για το βιβλίο με το Στέφανο ΞενάκηΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Πόσες ιστορίες μπορεί να χωρέσουν μέσα σε 6+1 βιβλία; Ο συγγραφέας Στέφανος Ξενάκης έρχεται στην Καλαμάτα για να τις αποκαλύψει, σε μια βραδιά γεμάτη σκέψεις και συζήτηση για τη δύναμη των ιστοριών και της ζωής.
