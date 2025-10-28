Εγκαινιάστηκε η έκθεση τέχνης «Black & White» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (βίντεο-φωτογραφίες)    

Ανοιξε τις πύλες της σε Καλαματιανούς και επισκέπτες, η μεγάλη ετήσια έκθεση σύγχρονης τέχνης, που παρουσιάζει ο Εικαστικός Τομέας της K.E. "Φάρις" του Δήμου Καλαμάτας στην αίθουσα «Black Box» του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Η έκθεση «Μαύρο - Ασπρο / Black & White», η οποία εγκαινιάστηκε την Κυριακή 26/10 από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε ότι «στη φύση, στην ιστορία, στην κοινωνία και στην ανθρώπινη εμπειρία, τα αντίθετα στοιχεία συνυπάρχουν και δημιουργούν», ενώ σημείωσε πως τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν «στιγμές εξωστρέφειας που αποδεικνύουν ότι η Πελοπόννησος διεκδικεί ενεργό ρόλο στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη, με ποιότητα, δυναμισμό και αισθητική».

Ο κ. Πτωχός στάθηκε και στην ουσία της πολιτιστικής πολιτικής της Περιφέρειας, αναφέροντας ότι ο πολιτισμός «αποτελεί κύριο μέρος της ταυτότητας που χτίζουμε στη σύγχρονη Πελοπόννησο» και λειτουργεί ως επένδυση παιδείας, καλλιέργειας και κοινωνικής συνοχής.

Αναφερόμενος στην έκθεση ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε: «Στην ετήσια έκθεση του Δήμου Καλαμάτας και του Εικαστικού μας Τομέα, το μαύρο και το άσπρο δεν χωρίζουν, αντιθέτως συνομιλούν. Δημιουργούν και συναντιούνται σε έναν κοινό τόπο, έκφρασης, συναισθήματος, προβληματισμού. Η Εικαστική Έκθεση Black and White φιλοξενείται στο Μέγαρο Χορού, έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό και έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζει μια μακρά παράδοση πολιτισμού και εξωστρέφειας. Εύχομαι η έκθεση να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, διαλόγου και δημιουργίας».

Την σπουδαία έκθεση παρουσίασαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εικαστικού Τομέα της Κ.Ε. Φάρις Παναγιώτης Λαμπρινίδης και η επιμελήτρια της έκθεσης Άρτεμις Ποταμιάνου.

Ο κ. Λαμπρινίδης σημείωσε: «Η έκθεση είναι μία πρόσκληση σε διάλογο. Συμμετέχουν 33 καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές, ιδεολογίες, κουλτούρες, προσεγγίσεις και χώρες, που συναντιούνται όχι για να συγκριθούν, αλλά για να συνομιλήσουν. Ο διάλογος αυτός είναι το πιο πολύτιμο έργο της έκθεσης. Είναι η στιγμή που η τέχνη παύει να είναι ατομική και γίνεται κοινή εμπειρία».

Από την πλευρά της η επιμελήτρια της έκθεσης Άρτεμις Ποταμιάνου είπε πως: «Νομίζω πως είναι ο ιδανικότερος χώρος - σαν σκηνικό θεατρικού έργου - όπου οι θεατές μπορούν να παρακολουθήσουν και να βιώσουν αυτό το δίπολο του Ασπρου και του Μαύρου. Ενα δίπολο όπου το ένα δεν αναιρεί το άλλο, αλλά στην πραγματικότητα το ένα στηρίζει και δημιουργεί το άλλο».

Στο πλαίσιo της έκθεσης παρουσιάζονται έργα 33 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που εστιάζουν αποκλειστικά στο άσπρο και το μαύρο. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη συνομιλία γύρω από τα όρια του χρωματικού φάσματος, όπου ζωγράφοι, γλύπτες και χαράκτες από διαφορετικές γενιές και χώρες συναντώνται γύρω από την έννοια της αντίθεσης - όχι μόνο ως αισθητικής επιλογής, αλλά και ως εργαλείου διαλόγου. Στα έργα που παρουσιάζονται, οι δημιουργοί στέκονται στα άκρα της χρωματικής παλέτας για να υπογραμμίσουν την πολυπλοκότητα, τη διαφορά και την αντίθεση, δημιουργώντας έναν χώρο όπου ο θεατής καλείται να εξερευνήσει ερωτήματα γύρω από το σώμα, τη φύση, το φύλο, την κοινωνία, αλλά και την ίδια την καλλιτεχνική πρακτική.

Στους χώρους του Black Box παρουσιάζονται έργα των (αλφαβητικά): Νίκου Αλεξίου, Άγγελου Αντωνόπουλου, Terry Atkinson, Guerrilla Girls, Γιώργου Γυπαράκη, Βαγγέλη Δημητρέα, Bella Easton, Νίκου Εγγονόπουλου, Νίκου Έξαρχου, Γιώργου Λαζόγκα, Παναγιώτη Λαμπρινίδη, Γιάννη Λασηθιωτάκη, Boris Lafargue, Μαριάνο και Ντένις Καπουράνη, Βάσως Κατράκη, Νίκου Κεσσανλή, Ειρήνης Μπεχλιτζανάκη, Takashi Murakami, Mj Tom of LosOtros, Δημήτρη Μυτά, Yoko Ono, Νίκου Παπαδόπουλου, Άρτεμις Ποταμιάνου, Γιώργου Σικελιώτη, Τάκη, Α. Τάσσου (Αναστάσιου Αλεβίζου), Mark Titchner, Τάσσου Τριανταφύλλου, Γιάννη Τσαρούχη, Κώστα Τσόκλη, Γιώργου Χαρβαλιά, Βαγγέλη Χατζή και Διονύση Χριστοφιλογιάννη.

Το εικαστικό γεγονός πραγματοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση “Φάρις” του Δήμου Καλαμάτας, με τη συνδρομή της Πινακοθήκης Γιώργου Ν. Βογιατζόγλου, της Συλλογής Σύγχρονης Τέχνης Πόλλυς και Χρήστου Κολλιαλή, του Δημήτρη Λυμπερόπουλου, καθώς και όλων των καλλιτεχνών που συμμετέχουν. Σημαντική συμβολή στη χρηματοδότηση της έκθεσης είχε το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.