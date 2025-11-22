ΔΗΠΕΘΕΚ: Με Φίλιππο Σοφιανό και Ελένη Γερασιμίδου η χειμερινή παραγωγή

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 8 μ.μ. στην αίθουσα Black Box του Μεγάρου Χορού και θα ακολουθήσουν τακτικές παραστάσεις κάθε Σάββατο στις 8 μ.μ. και κάθε Κυριακή στις 7 μ.μ.. Η Ελένη Γερασιμίδου θα ερμηνεύσει τον μονόλογο της Λούλας Αναγνωστάκη «Ο Ουρανός Κατακόκκινος», όπου “μια γυναίκα αναμετριέται με τη ζωή και τις μνήμες της: την πολιτική στράτευση, την οικογένεια, τις απώλειες και τα οράματα που δεν εκπληρώθηκαν. Ένα σπαρακτικό χρονικό προσωπικής και συλλογικής ιστορίας, γραμμένο με την ποιητική δύναμη της Αναγνωστάκη”. Ο Φίλιππος Σοφιανός θα ερμηνεύσει τον μονόλογο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Ο Επικήδειος», όπου “ένας άντρας καλείται να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο ενός παλιού γνωστού, μα μέσα από την προσπάθειά του, ξεδιπλώνεται ένα πορτρέτο γεμάτο ειρωνεία, αλήθειες και σιωπές. Ένας μονόλογος για τη μικρότητα, τη μοναξιά και την ανάγκη να μιλήσουμε πριν να είναι αργά”.

Οι δύο μονόλογοι θα παρουσιαστούν ενιαία, σε μία παράσταση με σταθερή αισθητική ταυτότητα. Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια – Φωτισμοί: Μάνος Καρατζογιάννης, Σκηνικά – Κοστούμια: Ναταλία Αστυπαλίτη.