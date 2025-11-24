eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025

Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας

Εορταστική εκδήλωση για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και του εορταστικού φωτισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 το απόγευμα, στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 17:30 με face painting και μπαλονοκατασκευές, στις 18:00 θα δοθεί παράσταση θεάτρου σκιών και εν συνεχεία στις 19:00 ακολουθήσει η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.

