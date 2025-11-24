Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας

Εορταστική εκδήλωση για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και του εορταστικού φωτισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 το απόγευμα, στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 17:30 με face painting και μπαλονοκατασκευές, στις 18:00 θα δοθεί παράσταση θεάτρου σκιών και εν συνεχεία στις 19:00 ακολουθήσει η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.