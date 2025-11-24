eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025 15:15

Ενημερωτική δράση στον Αντικάλαμο από την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας

Ενημερωτική δράση για τη βία κατά των γυναικών πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στην αίθουσα της ΣΑΕΚ Γ.Ν. Μεσσηνίας (πρώην Δημοτικό Σχολείο), στον Αντικάλαμο.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της Τοπικής Κοινότητας, της ΣΑΕΚ Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Ο.Μ. Καλαμάτας) και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αντικαλάμου «Η Αγία Μαρίνα».

Κατά τη διάρκεια της δράσης δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: Ποια είδη βίας υπάρχουν, πώς αναγνωρίζουμε τα σημάδια και ποιοι είναι οι τρόποι αντίδρασης και αντιμετώπισης.

Το συντονισμό της συζήτησης είχε η Μαρία Αγγελή, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας. Στη δράση συμμετείχαν οι: Μαριλένα Γυφτέα, Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πελοποννήσου, Μαρία Κωνσταντοπούλου, Δικηγόρος και Μαρία Πατσιλίβα, Ψυχολόγος Msc-Ψυχοθεραπεύτρια.

