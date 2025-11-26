«Το όνομα μου είναι…» : Εκδήλωση της Νέας Κινηματογραφικής Λέσχη για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Εκδήλωση με τίτλο «Το όνομα μου είναι…» διοργανώνεται αύριο Πέμπτη στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεμβρίου).

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9:15 μ.μ. και σε αυτή ομιλητές θα είναι οι

•Κωνσταντίνα Χριστοπούλου, Προϊσταμένη Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας

• Σαράντος Μαρινάκης, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Μέριμνας

•Τζίνα Θεοδωροπούλου, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας

• Δημήτρης Καούνης, Δικηγόρος, μέλος Δ.Σ Δικηγορικού Συλλόγου Μεσσηνίας

• Μαρία-Χριστίνα Παπασαραντοπούλου, Ά Επιμελήτρια τμήματος επειγόντων περιστατικών Νοσοκομείου Καλαμάτας

Παράλληλα με την ευγενική βοήθεια της Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτα θα παρουσιαστεί το ηχητικό ντοκιμαντέρ «Φωνές Δικαίωσης» με πραγματικές μαρτυρίες γυναικών θυμάτων, ενώ το Δημοτικό Σχολείο Βέργας θα πλαισιώσει εικαστικά την είσοδο του φουαγιέ με δημιουργίες μαθητών του.

Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικογένειας & Κοινωνικής Συνοχής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.