Ενα μαγικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι στη Βαμβακού

Ενα μαγικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι ξεκίνησε το Σάββατο 29/11 στη Βαμβακού, στον Πάρνωνα, με το Vamvakou Santa School να ανοίγει τις πόρτες του και το χωριό να φωτίζεται από χιλιάδες λαμπιόνια.

Για ακόμη μία χρονιά, η Βαμβακού μεταμορφώθηκε στον πιο αστραφτερό, ζεστό και όμορφο χριστουγεννιάτικο προορισμό, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν στροβιλίσματα, κόλπα και χοροπηδητά, παιχνίδι και δημιουργία, γράμματα στον Άι-Βασίλη, θέατρο, μουσική, ταινίες, αλλά και γιορτινές μυρωδιές και γεύσεις. Ενα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων γεμίζει κάθε ημέρα του Vamvakou Santa School με ξεχωριστές εμπειρίες έως και την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026. Το Vamvakou Santa School και οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς και υλοποιούνται από τη Vamvakou Revival, με αποκλειστική δωρεά από το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το παραμυθένιο carousel, τα rollers και τα άλματα στο bungee trampoline προσφέρουν ασταμάτητη διασκέδαση, ενώ τα ζεστά ροφήματα και οι λιχουδιές απολαμβάνονται στην «παραμυθοφωλιά» με συνοδεία γιορτινών ιστοριών. Οι επισκέπτες ανακαλύπτουν δημιουργικές γωνιές για χειροτεχνίες και ζωγραφική, αφήνουν το γράμμα τους στον Άι-Βασίλη ή χαλαρώνουν παίζοντας με Lego, επιτραπέζια και εμπειρίες Virtual Reality. Κάθε μέρα είναι μια μικρή γιορτή γεμάτη στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να κεντήσουν στολίδια, να φτιάξουν κεριά, γιρλάντες, γιορτινές κάλτσες και μια γιγάντια κάρτα ευχών. Με τον Γυναικείο Συνεταιρισμό Βαμβακούς «Βαμβακιά» θα δημιουργήσουν κουραμπιέδες και παστέλι με χριστουγεννιάτικη πινελιά, γεμίζοντας τον Πάρνωνα με αρώματα πορτοκαλόπιτας και… «vamvacookies». Στο V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by SNF), μικροί και μεγάλοι θα προγραμματίσουν έξυπνα ρομποτάκια σε γιορτινή αποστολή και θα εξερευνήσουν τα φαινόμενα του φωτός.

Ακόμη, η οικογένεια θα διασκεδάσει με μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση από την ομάδα Τικ Τακ Ντο, διαδραστικές αφηγήσεις παραμυθιών και μαραθώνιους κλασικών χριστουγεννιάτικων ταινιών. Και επειδή γιορτές χωρίς μουσική δεν γίνονται, το πρόγραμμα περιλαμβάνει κάλαντα, live karaoke, καθώς και early drinks και ζεστά ροφήματα σε ένα εορταστικό DJ set. Για όσους χρειαστούν μια ανάσα χαλάρωσης, ειδικοί θεραπευτές προσφέρουν χαλαρωτικό μασάζ.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.vamvakourevival.org/events/