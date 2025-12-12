Εκδήλωση για καθορισμό μετρήσεων ποιότητας ελαιόλαδου

Οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες ορυκτελαίων (MOAH) συνιστούν απειλή που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το ελληνικό ελαιόλαδο και το πυρηνέλαιο, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εσπερίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου στην ΕΣΗΕΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της 4Ε. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός χαρακτήρισε το θέμα πολυπαραγοντικό και ανακοίνωσε πρόθεση σύστασης ειδικού σχήματος συνεργασίας με στόχο τη διαμόρφωση εθνικής θέσης. Η πρώην υπουργός Πολιτισμού και πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου τόνισε ότι το ελληνικό ελαιόλαδο πρέπει να αναδειχθεί ως «ίαμα», επισημαίνοντας την ανάγκη θωράκισης της ποιότητάς του.

Ιδιαίτερα αναλυτικός ήταν ο ομότιμος καθηγητής Βιοχημείας του ΕΚΠΑ Κωνσταντίνος Δημόπουλος, μέλος της 4Ε, ο οποίος παρουσίασε το ιστορικό του ζητήματος και τις διαφορές μεταξύ PAH και MOAH. Υπογράμμισε ότι η μέθοδος ανάλυσης που προτείνει η Κομισιόν συν-προσδιορίζει μη τοξικά ενδογενή συστατικά, δημιουργώντας τον κίνδυνο να χαρακτηριστούν ως μολυσμένα προϊόντα που στην πραγματικότητα δεν είναι.

Η 4Ε προτείνει την καθιέρωση αξιόπιστης μεθόδου που θα εντοπίζει μόνο αποδεδειγμένα τοξικούς δακτυλίους, καθώς και έρευνα πεδίου για τον προσδιορισμό πραγματικών ορίων επιμόλυνσης. Όπως σημειώθηκε, η επιβολή αυθαίρετων περιορισμών χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση θα επηρεάσει καθοριστικά τη μεσογειακή ελαιοκομία και θα παραβιάσει την αρχή της αναγκαιότητας του ευρωπαϊκού δικαίου.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο πυρηνέλαιο, καθώς πολλοί εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να μετατραπεί σε προϊόν χωρίς καμία εμπορική αξία, οδηγώντας σε απώλεια εισοδήματος για πυρηνελαιουργεία, ελαιοτριβεία και τελικά παραγωγούς. Παρεμβάσεις από στελέχη του κλάδου ανέδειξαν την ανάγκη συστηματικής ενημέρωσης, την έλλειψη επαρκών υποδομών και την αγωνία για τις επιπτώσεις που θα έχει η τυχόν εφαρμογή αυστηρών ορίων χωρίς λειτουργικές μεθόδους μέτρησης.

Από την πλευρά της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο γενικός διευθυντής των ΔΑΟΚ Γιώργος Μπουραζάνης παρουσίασε τη σημασία της ελαιοκαλλιέργειας στην περιοχή και κάλεσε για μια νέα ισορροπία συνεργασίας σε όλη την παραγωγική αλυσίδα, σημειώνοντας ότι η ποιότητα διαμορφώνεται από την τεχνολογία, τη νομοθεσία, την επιστήμη και τις ομάδες πίεσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι αναφορές της προϊσταμένης του Γενικού Χημείου του Κράτους Διονυσίας Στεφανίτση, η οποία ενημέρωσε ότι η ψηφοφορία για τον κανονισμό αναβλήθηκε καθώς βρίσκεται ακόμη σε εσωτερική διαβούλευση. Όπως σημείωσε, εντοπίζονται σοβαρά προβλήματα στις μεθόδους ανάλυσης και ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι εξαιρετικά ακριβός, γεγονός που καθιστά αβέβαιο τον χρόνο εφαρμογής.

Στο τέλος της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η ενημέρωση των παραγωγών και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων είναι κρίσιμες ώστε να αποφευχθούν επιπτώσεις που μπορεί να αλλάξουν τον χάρτη της ελληνικής ελαιοκομίας.