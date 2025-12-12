eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ από τα Παιδικά Χωριά SOS

Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ διοργανώνουν τα Παιδικά Χωριά SOS από σήμερα έως την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, με ώρες λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Στο μπαζάρ, οι επισκέπτες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους, επιλέγοντας από μια μεγάλη ποικιλία σπιτικών γλυκισμάτων, διακοσμητικών και δώρων για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς και στολίδια και γούρια για τη νέα χρονιά, στηρίζοντας παράλληλα τα παιδιά και τις οικογένειες του οργανισμού. Στον χώρο θα πραγματοποιηθούν και δράσεις για τους μικρούς επισκέπτες: μια μικρή γιορτή αλληλεγγύης από το 9ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας την σήμερα στις 6:30 μ.μ., καθώς και χριστουγεννιάτικες κατασκευές από το Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης των Παιδικών Χωριών SOS στην Καλαμάτα και το Νηπιαγωγείο Σπερχογείας αύριο Σάββατο, από τις 11 π.μ. έως τη 1 μ.μ. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, χριστουγεννιάτικα άσματα θα ερμηνεύσει η Διεθνής Χορωδία «Allegri».

