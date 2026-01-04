eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 04 Ιανουαρίου 2026 19:45

Καλαμάτα: Ακυρώθηκε η εκδήλωση «From Broadway to the West End - Αφιέρωμα στη μαγεία των μιούζικαλ»

Γράφτηκε από την

Καλαμάτα: Ακυρώθηκε η εκδήλωση «From Broadway to the West End - Αφιέρωμα στη μαγεία των μιούζικαλ»

Premium Strom

Δεν θα παρουσιαστεί τελικά η εκδήλωση «From Broadway to the West End - Αφιέρωμα στη μαγεία των μιούζικαλ», που ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα στο Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, καθώς ακυρώθηκε λόγω ασθένειας.

Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας με το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας, μένοντας να φανεί αν θα ανακοινωθεί άλλη ημερομηνία σε μελλοντικό χρόνο.

Κατηγορία Εκδηλώσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις