Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας με το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας, μένοντας να φανεί αν θα ανακοινωθεί άλλη ημερομηνία σε μελλοντικό χρόνο.
Κυριακή, 04 Ιανουαρίου 2026 19:45
Καλαμάτα: Ακυρώθηκε η εκδήλωση «From Broadway to the West End - Αφιέρωμα στη μαγεία των μιούζικαλ»Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Δεν θα παρουσιαστεί τελικά η εκδήλωση «From Broadway to the West End - Αφιέρωμα στη μαγεία των μιούζικαλ», που ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα στο Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, καθώς ακυρώθηκε λόγω ασθένειας.
