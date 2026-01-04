Καλαμάτα: Ακυρώθηκε η εκδήλωση «From Broadway to the West End - Αφιέρωμα στη μαγεία των μιούζικαλ»

Δεν θα παρουσιαστεί τελικά η εκδήλωση «From Broadway to the West End - Αφιέρωμα στη μαγεία των μιούζικαλ», που ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα στο Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, καθώς ακυρώθηκε λόγω ασθένειας.