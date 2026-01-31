13ο Καλαματιανό Καρναβάλι: Με... Ράλλη και Γεωργούντζο το σποτ της διοργάνωσης (βίντεο)

Το Καλαματιανό Καρναβάλι επιστρέφει δυναμικά στην πόλη για 13η χρονιά και δίνει το επίσημο έναυσμα της φετινής αποκριάτικης περιόδου, παρουσιάζοντας το promo spot του με τίτλο «Free the mood».

Το φετινό promo spot μεταφέρει με σύγχρονη, χιουμοριστική και δυναμική ματιά το πνεύμα του Καλαματιανού Καρναβαλιού, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ελευθερία έκφρασης, χαρά και συλλογική διασκέδαση.

Με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Ράλλη, τον Σωτήρη Γεωργούντζο και το αγαπημένο Διαβολάκι, το βίντεο «απελευθερώνει» τη διάθεση και καλεί τον θεατή να παρασυρθεί στον ρυθμό και τη μαγεία της αποκριάς.

Από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, η Καλαμάτα μετατρέπεται στον απόλυτο αποκριάτικο προορισμό, με δεκάδες δράσεις, παράλληλες εκδηλώσεις και street parties στους κεντρικούς πεζόδρομους. Καρναβαλικά πληρώματα με φαντασία, εντυπωσιακά άρματα, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες και DJs συνθέτουν ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με ασταμάτητο κέφι.

Η αυλαία του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού ανοίγει με την Τελετή Έναρξης την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ενώ το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου η πόλη ζει στους ρυθμούς της Νυχτερινής Παρέλασης. Η κορύφωση έρχεται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με τη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση και την Τελετή Λήξης.

Σκηνοθεσία – Κινηματογράφηση – Post Production: www.stathisgiannakopoulos.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: https://linktr.ee/kalamatianokarnavali