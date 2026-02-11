Το παραδοσιακό έθιμο με λιώσιμο του παστού στο Δάρα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Δάρας» αναβιώνει και φέτος το παραδοσιακό έθιμο με λιώσιμο του παστού, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, και καλεί τον κόσμο να επισκεφθεί το χωριό και να συμμετάσχει στην παραδοσιακή διαδικασία, η οποία θα αρχίσει από το πρωί στον χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου.

Χοιρινό με δέρμα θα μαγειρευτεί σε καζάνι με τον παραδοσιακό τρόπο του παστού, όπως γινόταν πριν από την εποχή των ψυγείων.

Η αναβίωση του εθίμου αναδεικνύει παλιές πρακτικές συντήρησης και τη σημασία της φιλοξενίας, φέρνοντας κοντά διαφορετικές γενιές.