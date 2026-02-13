eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

«Φωνήματα…» της Θάλειας Νικολαΐδου απόψε στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

«Φωνήματα…» είναι ο τίτλος της δεύτερης ποιητικής συλλογής της Θάλειας Νικολαΐδου, η οποία θα παρουσιαστεί σήμερα στις 7 το απόγευμα, στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν οι εκδόσεις "Ιωλκός" και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας, με την υποστήριξη του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η φιλόλογος Εύη Ντινοπούλου και η Εφη Πράτη, φιλόλογος και γενική γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας. Ποιήματα της συλλογής θα απαγγείλουν η Εύη Ντινοπούλου και η Παναγιώτα Ηλιοπούλου, φιλόλογος. «Τα ποιήματα πυκνώνουν, με γλωσσική και νοηματική λιτότητα, προσωπικά βιώματα, βιώσεις συλλογικές, με το συναισθηματικό και υπαρξιακό αποτύπωμά τους στη ροή του χρόνου: η ζωή μεταβλητή, ανεβοκατεβαίνει το σκαλί της χαρμολύπης, εξακολουθώντας – ευτυχώς - να αφήνει χώρο στο όνειρο, στην ελπίδα. Στην αγάπη μας να θέλουμε να ζούμε» τονίζεται στη σχετική πρόσκληση.

