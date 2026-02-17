Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου: Τριήμερο προβολών και δράσεων στην Αθήνα

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ταξιδεύει στην Αθήνα με τριήμερο προβολών και δράσεων, 25–27 Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ενωση.

Το Φεστιβάλ μεταφέρει τις βραβευμένες ταινίες του και το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό του αποτύπωμα. Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης αποτελεί η σύμπραξη με το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης. Οι μαθητές, υπό την καθοδήγηση του συνθέτη-καθηγητή Γιώργου Παναγιωτόπουλου, θα παρουσιάσουν ζωντανά στην Αθήνα την πρωτότυπη μουσική σύνθεση για το ντοκιμαντέρ Daniel του Παύλου Βησσαρίου, ένα έργο που γεννήθηκε και δημιουργήθηκε στην Πελοπόννησο, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του Φεστιβάλ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 ντοκιμαντέρ που ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν μέσω του θεσμού του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, με θεματικούς άξονες την Ισότητα, την Αλληλεγγύη και το Περιβάλλον. Εννέα από αυτές τις ταινίες θα προβληθούν για πρώτη φορά στην Αθήνα. Τρεις διεθνείς δημιουργοί, προσκεκλημένοι του Φεστιβάλ, θα παρευρεθούν στις προβολές. Η σκηνοθέτιδα Eylem Kaftan (A Day, 365 Hours). Ο σκηνοθέτης Abdullah Harun Ilhan (Free Words: A Poet from Gaza). Ο Βέλγος δημιουργός Ruud De Keyser (Sheep). Το επιτυχημένο μοντέλο της "Εκπαιδευτικής Ζώνης" του Φεστιβάλ εφαρμόζεται και στην πρωτεύουσα, όπου μαθητές και μαθήτριες της Αθήνας θα παρακολουθήσουν ειδικά επιλεγμένες ταινίες, μετατρέποντας την αίθουσα σε χώρο διαλόγου και κριτικής σκέψης, ακολουθώντας το παράδειγμα των δράσεων που υλοποιούνται χρόνια τώρα στην Πελοπόννησο.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

16:30 | Off the Mark / Εκτός Στόχου (114’) (Γερμανία-Νορβηγία, 2024) Σκηνοθεσία: Wera Uschakowa Εύφημη Μνεία Περιβάλλοντος (11ο ΔΦΝΠ). Η σκοτεινή πλευρά της «Πράσινης Μετάβασης» στη Νορβηγία: πώς η ενεργειακή στρατηγική μετατρέπεται σε εφιάλτη για τους ιθαγενείς Σάμι και τα προγονικά τους εδάφη.

18:30 | The Lost Season / Η Χαμένη Εποχή (63') (Ιράν, 2024) Σκηνοθεσία: Mehdi Ghanavati Βραβείο Ισότητας (11ο ΔΦΝΠ). Στο ξηρό τοπίο του Ιράν, η έφηβη Κοσάρ παλεύει ενάντια στην κλιματική αλλαγή και τις φυλετικές παραδόσεις, προσπαθώντας να επιλέξει το πανεπιστήμιο αντί για έναν πρόωρο γάμο.

19:45 | A Day, 365 Hours / Μια Μέρα, 365 Ώρες (79’) (Τουρκία-Κροατία, 2023) Σκηνοθεσία: Eylem Kaftan Βραβείο Κοινού (11ο ΔΦΝΠ). Τρεις γυναίκες, θύματα κακοποίησης, ενώνονται σε έναν δικαστικό αγώνα για δικαιοσύνη. Παρουσία της σκηνοθέτιδας.

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

16:30 | Lagunaria (85') (Ιταλία, 2022) Σκηνοθεσία: Giovanni Pellegrini Βραβείο «Πόλεις του Κόσμου» (10ο ΔΦΝΠ). Μια φωνή από το μέλλον αφηγείται την ιστορία της Βενετίας που χάνεται. Ένα εικαστικό ντοκιμαντέρ για τον υπερτουρισμό και την κλιματική απειλή.

18:15 | Sheep / Πρόβατα (40') (Βέλγιο, 2024) Σκηνοθεσία: Ruud De Keyser Βραβείο Περιβάλλοντος (11ο ΔΦΝΠ). Η επιστροφή του λύκου στο Βέλγιο ιδωμένη μέσα από τα μάτια των θηραμάτων. Η εύθραυστη καθημερινότητα του κοπαδιού σε μια νέα, επικίνδυνη πραγματικότητα. Παρουσία του σκηνοθέτη.

19:30 | Belle de Nuit - Grisélidis Réal / Η Ωραία της Νύχτας (73’) (Βέλγιο, 2016) Σκηνοθεσία: Marie-Eve de Grave Βραβείο Ισότητας (5ο ΔΦΝΠ). Η θυελλώδης ζωή της Γκριζελιντίς Ρεάλ: συγγραφέας, ζωγράφος και σεξεργάτρια, που μετέτρεψε την περιθωριοποίηση σε τέχνη και ακτιβισμό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

16:30 | What Color is This World / Τι Χρώμα Έχει Αυτός ο Κόσμος (60') (Βουλγαρία, 2019) Σκηνοθεσία: Ralitza Dimitrova Βραβείο Ισότητας (6ο ΔΦΝΠ). Ένα τρυφερό πορτρέτο της πρόωρα χαμένης ποιήτριας Danila Stoyanova, μέσα από τις μνήμες των φίλων της και τους στίχους της που ταξίδεψαν στον κόσμο.

18:00 | Turin Turin / Τορίνο, Τορίνο (46') (Ιταλία-Αυστρία, 2025) Σκηνοθεσία: Bernadette Weber Η ανακάλυψη ξεχασμένων ημερολογίων ζωντανεύει την επική περιπέτεια δύο φίλων που τη δεκαετία του '50 έγιναν οι πρώτοι Ιταλοί που έκαναν τον γύρο του κόσμου με ποδήλατο.

19:00 | Free Words: A Poet from Gaza / Ελεύθερες Λέξεις (30') (Αίγυπτος-Τουρκία, 2024) Σκηνοθεσία: Abdullah Harun Ilhan Βραβείο Διεθνούς Μικρού Μήκους & Κοινού (11ο ΔΦΝΠ). Η συγκλονιστική ιστορία του Παλαιστίνιου ποιητή Μοσάμπ Αμπού Τόχα, η τέχνη ως αντίσταση και η εξορία από τη Γάζα. Παρουσία του σκηνοθέτη.

20:15 | Μουσικό Δρώμενο: "Daniel" Προβολή του ντοκιμαντέρ του Παύλου Βησσαρίου για την κακοκαιρία Daniel, με ζωντανή μουσική επένδυση από τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης (Σύνθεση-Διδασκαλία: Γιώργος Παναγιωτόπουλος).

Η είσοδος για το κοινό στην Αθήνα είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες: www.peloponnisosdocfestival.com