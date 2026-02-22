Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή το Φιλιατρινό Καρναβάλι (βίντεο+φωτο)

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής το Φιλιατρινό Καρναβάλι, χαρίζοντας στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς σε μικρούς και μεγάλους.

Η καρναβαλική παρέλαση πλημμύρισε τους δρόμους των Φιλιατρών με πεζοπόρα τμήματα, άρματα, ξυλοπόδαρους, ακροβάτες και ζογκλέρ, ενώ τα βλέμματα έκλεψαν τα εντυπωσιακά καρτούν ύψους 3,5 μέτρων που ξεσήκωσαν το κοινό.

Φαντασία, δημιουργικότητα, μουσική και χορός συνδυάστηκαν σε τρελούς καρναβαλικούς ρυθμούς, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα που απλώθηκε σε κάθε γωνιά της πόλης.

Μικροί καρναβαλιστές με πολύχρωμες στολές, χαμόγελα και αστείρευτο ενθουσιασμό έδωσαν τον παλμό, ενώ οι μεγαλύτεροι συμμετείχαν ενεργά, αποδεικνύοντας πως το καρναβάλι αποτελεί θεσμό που ενώνει την τοπική κοινωνία.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Φιλιατρών και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολικών μονάδων της πόλης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης.