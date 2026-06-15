Γυναικοκτονία στη Δράμα: Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε!

Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Δράμα το απόγευμα της Δευτέρας με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Μία κλήση γύρω στις 5 το απόγευμα δέχτηκε το κέντρο άμεσης δράσης στη Δράμα, για σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα στο σπίτι της. Δράστης της γυναικοκτονίας ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, ο οποίος την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 10χρονο παιδί του ζευγαριού κάλεσε τις αρχές και ανέφερε ότι η μητέρα του βρίσκεται τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού τους. Πριν την αιματηρή επίθεση προηγήθηκε καυγάς μεταξύ των δύο συζύγων.

Το ζευγάρι αστυνομικών είχε αποκτήσει δύο παιδιά, μία δευτεροετή φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη και ένα ανήλικο γιο.

Η γυναίκα φέροντας τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση και τελικά κατέληξε λίγο μετά τις 19:00.

Το θύμα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να δέχτηκε 3 μαχαιριές, 1 στο στήθος, 1 στη πλάτη και 1 στο πρόσωπο.

Μετά το περιστατικό, περαστικός τηλεφώνησε στις αρχές και ανέφερε ότι εντοπίστηκε άντρας με τραύμα από πυροβολισμό μέσα στο αυτοκίνητό του.

Πρόκειται για τον σύζυγο του θύματος ο οποίος φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.

Πηγή: newsit.gr