Γυναίκες, δικαιώματα και σύγχρονες προκλήσεις: Μια ουσιαστική συζήτηση στη Μ. Μαντίνεια

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαρτίου εκδήλωση του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας, στο Δημοτικό Σχολείο Μ. Μαντίνειας, έπειτα από πρόσκληση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι Μαντιναίοι», στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας της Γυναίκας.

Η διεπιστημονική ομάδα του Συμβουλευτικού Κέντρου έδωσε το παρόν, και άνοιξε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις παρευρισκόμενες / ους, όπου αναδείχθηκαν θέματα όπως, η θέση της γυναίκας στην Ελληνική κοινωνία διαχρονικά, τα δικαιώματα που απολαμβάνουν σήμερα οι σύγχρονες γυναίκες έναντι των παλαιότερων, καθώς και τα δικαιώματα που στερούνται ακόμη και σήμερα, παρά τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και την αλλαγή της κοινωνίας.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην αναγκαιότητα της αυτοφροντίδας, όχι ως πράξη εγωισμού που πολλές φορές λανθασμένα θεωρείται, αλλά ως αναγκαιότητα για την ψυχική υγεία και ευημερία των γυναικών.

“Στο πλαίσιο της γυναικείας ενδυνάμωσης, το Συμβουλευτικό Κέντρο αποτελεί πυξίδα ασφάλειας και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των γυναικών” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.