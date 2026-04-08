Αντίστροφη μέτρηση για το Φεστιβάλ Νεολαίας του Δήμου Καλαμάτας - Τριήμερο με πλούσιο πρόγραμμα

Το φεστιβάλ, που έχει σχεδιαστεί από νέους για νέους, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για ιδέες, δράσεις και πρωτοβουλίες που συνδέονται με την εκπαίδευση, την κοινωνική συμμετοχή, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ενημέρωσαν τον δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμάτας, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο σύνολο δράσεων που απευθύνονται κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας, αλλά και σε εκπαιδευτικούς, συμβούλους νεολαίας και πολίτες που ενδιαφέρονται για ζητήματα συμμετοχής και κοινωνικής κινητοποίησης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, παρουσιάσεις ευρωπαϊκών ευκαιριών για νέους, περιβαλλοντικές δράσεις, έκθεση φορέων νεολαίας, ανταλλακτικό παζάρι, μουσικές εκδηλώσεις και θεατρική παράσταση.

Η έναρξη του Z-FEST θα γίνει την Παρασκευή 24 Απριλίου, από τις 4 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., στο 4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, με μια σειρά από διαδραστικά εργαστήρια και παρουσιάσεις γύρω από την περιβαλλοντική δράση και τη χρήση της τεχνολογίας για το περιβάλλον. Μέσα από σύντομες και συμμετοχικές δράσεις διάρκειας 20 έως 35 λεπτών, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με θεματικές όπως η κλιματική δράση, η βιωσιμότητα, η καινοτομία, η πολιτιστική κληρονομιά και η ενδυνάμωση των νέων. Στη διοργάνωση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το 4ο και το 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, το ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας, οι Villages in Action, η ΚΑΝΕ και ο Δήμος Καλαμάτας. Το Σάββατο 25 Απριλίου το πρόγραμμα μεταφέρεται στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, όπου από τις 11 π.μ. έως τη 1 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διαδραστική παρουσίαση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους νέους ηλικίας 13 έως 29 ετών. Η δράση θα εστιάσει σε πρωτοβουλίες όπως το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, ενώ στο τέλος της παρουσίασης θα διατεθούν δωρεάν 50 Ευρωπαϊκές Κάρτες Νέων στο κοινό. Αμέσως μετά, από τη 1 μ.μ. έως τις 2.30 μ.μ., θα ακολουθήσει debate νέων για το περιβάλλον, με τη συμμετοχή δύο ομάδων που θα αναπτύξουν επιχειρήματα και προβληματισμούς γύρω από την κλιματική κρίση και τα οικολογικά ζητήματα. Τη δράση υλοποιεί ο Ρητορικός Όμιλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, από τις 5 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ., στον αναδιαμορφωμένο χώρο νέων του Συμβουλίου Νεολαίας Καλαμάτας, στο Αναγνωστήριο του Πνευματικού Κέντρου, θα πραγματοποιηθεί ανταλλακτικό παζάρι με βιβλία, επιτραπέζια παιχνίδια και ρούχα. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να φέρουν έως τρία αντικείμενα σε καλή κατάσταση και να επιλέξουν έως τρία άλλα, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα δωρεάς βιβλίων και επιτραπέζιων παιχνιδιών για τον χώρο. Την ίδια ώρα, στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου, θα φιλοξενηθεί έκθεση φορέων και συλλογικοτήτων νεολαίας της πόλης, με στόχο τη δικτύωση και την ενημέρωση των νέων για διαθέσιμες δράσεις και ευκαιρίες συμμετοχής. Στις 6.30 μ.μ., το Συμβούλιο Νεολαίας Καλαμάτας απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στον 24ο Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας, με σημείο εκκίνησης την Κεντρική Πλατεία, ενισχύοντας έτσι τη σύνδεση του φεστιβάλ με τον αθλητισμό και την ενεργό συμμετοχή στην τοπική κοινωνία. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με τη ζωντανή εμφάνιση μαθητικών μουσικών σχημάτων από σχολεία της περιοχής, από τις 8 μ.μ. έως τις 11 μ.μ. στην Πλατεία 23ης, δίνοντας χώρο στη νεανική καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία.

Η Κυριακή 26 Απριλίου περιλαμβάνει δράσεις με επίκεντρο τη βιώσιμη επαγγελματική προοπτική, την κλιματική δικαιοσύνη και τον πολιτισμό. Από τις 10.30 π.μ. έως τις 12.30 μ., στον χώρο Phaos, θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο βιώσιμου επαγγελματικού προσανατολισμού για νέους έως 30 ετών, με αντικείμενο τις σύγχρονες επαγγελματικές διαδρομές στους τομείς του βιώσιμου τουρισμού, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Στη 1 μ.μ. θα ακολουθήσει, επίσης στο Phaos, εργαστήριο δημιουργίας βιογραφικού Europass, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς να οργανώνουν αποτελεσματικά το επαγγελματικό τους προφίλ. Το απόγευμα της Κυριακής, στις 4.30 μ.μ., στο Πάρκο του ΟΣΕ, κοντά στο συντριβάνι, θα γίνει η τοποθέτηση εικαστικού έργου που δημιουργήθηκε μέσα από προπαρασκευαστικό εργαστήριο περμακουλτούρας στο Αγρόκτημα Αναγεννητικής Καλλιέργειας Φοίφα. Αμέσως μετά, από τις 5 μ.μ. έως τις 7 μ.μ., στον ίδιο ευρύτερο χώρο, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο «Νεολαία σε Δράση για το Κλίμα», όπου οι συμμετέχοντες θα επεξεργαστούν τρόπους με τους οποίους η συλλογική δράση μπορεί να συνδεθεί με την προστασία του περιβάλλοντος και θα δημιουργήσουν εικαστικά έργα με επίκεντρο την κλιματική δικαιοσύνη. Η αυλαία του φεστιβάλ θα πέσει το βράδυ της Κυριακής, από τις 7.30 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, με τη θεατρική παράσταση «Ο Εχθρός του Λαού», βασισμένη στο έργο του Ερρίκου Ίψεν, σε ειδική διασκευή από νέους. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας θα λειτουργεί έκθεση συμμετοχικού σχεδιασμού από παιδιά και νέους στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος YEP, ενώ σε διάφορους χώρους του φεστιβάλ το Συμβούλιο Νεολαίας θα πραγματοποιεί σύντομες αυθόρμητες συνεντεύξεις με επισκέπτες και συμμετέχοντες για την πόλη, τους δημόσιους χώρους και το μέλλον τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην προσβασιμότητα της διοργάνωσης.

Όλοι οι χώροι του φεστιβάλ θα είναι προσβάσιμοι για άτομα με κινητική αναπηρία, ενώ σε όλες τις δράσεις θα παρέχεται διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Οι διοργανωτές καλούν όσους επιθυμούν επιπλέον διευκολύνσεις ή υποστήριξη να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (youthcouncilkalamata@gmail.com) με το Συμβούλιο Νεολαίας Καλαμάτας, ώστε η εμπειρία συμμετοχής να είναι όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική και συμπεριληπτική. Για τα εργαστήρια του φεστιβάλ θα τηρηθούν εγγραφές μέσω των ειδικών ηλεκτρονικών φορμών συμμετοχής (kalamata.gr).