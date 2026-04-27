Z-FEST Καλαμάτας: Δυναμικό ξεκίνημα για το πρώτο Φεστιβάλ Νεολαίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο Φεστιβάλ Νεολαίας Z-FEST, που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 26 Μαΐου στην Καλαμάτα, φέρνοντας στο προσκήνιο τη δυναμική, τη δημιουργικότητα και τη φωνή των νέων της πόλης.

Η τριήμερη διοργάνωση, που σχεδιάστηκε από νέους για νέους, κατάφερε να μετατρέψει την Καλαμάτα σε ένα ζωντανό πεδίο ανταλλαγής ιδεών, συμμετοχής και έκφρασης. Δράσεις, εργαστήρια, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις έδωσαν την ευκαιρία σε νέες και νέους να εμπλακούν ενεργά σε ζητήματα που τους αφορούν, όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική συμμετοχή, η βιωσιμότητα και η καινοτομία. Σημαντική ήταν η ανταπόκριση του κοινού στα διαδραστικά εργαστήρια και τις παρουσιάσεις για τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες, ενώ έντονο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι περιβαλλοντικές δράσεις και οι συζητήσεις γύρω από την κλιματική κρίση.

Το debate νέων για το περιβάλλον ανέδειξε προβληματισμούς αλλά και προτάσεις, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για ουσιαστική συμμετοχή της νεολαίας στον δημόσιο διάλογο. Παράλληλα, δράσεις όπως το ανταλλακτικό παζάρι, η έκθεση φορέων νεολαίας και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ενίσχυσαν το πνεύμα συνεργασίας και δικτύωσης, ενώ έδωσαν χώρο στη νεανική δημιουργικότητα να εκφραστεί. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η θεατρική παράσταση που έκλεισε το φεστιβάλ, αποδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο έκφρασης και κοινωνικού προβληματισμού. Το Z-FEST ανέδειξε, επίσης, τη σημασία της προσβασιμότητας, με όλες τις δράσεις να είναι ανοιχτές και φιλικές προς όλους, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης.

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Την ικανοποίησή της για τη συμμετοχή νέων από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες στο πρώτο Φεστιβάλ Νεολαίας Z-FEST εξέφρασε μιλώντας στην “Ε” η Σύμβουλος Νεολαίας του Δήμου Καλαμάτας, Αμέρισσα Γιαννούλη, δίνοντας έμφαση στα μηνύματα που αναδείχθηκαν μέσα από τη διοργάνωση, κυρίως σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες και τα σχετικά προγράμματα. Αναφερόμενη στην έκθεση φορέων και συλλογικοτήτων νεολαίας που φιλοξενείται στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου, σημείωσε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της δικτύωσης και της ενημέρωσης των νέων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμείνει επισκέψιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ανταλλακτικό παζάρι που πραγματοποιήθηκε στον χώρο νέων του Συμβουλίου Νεολαίας στο Αναγνωστήριο, με τη συμμετοχή της φοιτητικής κοινότητας, καθώς και στη συναυλία του Σαββάτου στην Πλατεία 23ης Μαρτίου, την οποία χαρακτήρισε ως το «highlight» του τριημέρου, με τα μαθητικά συγκροτήματα να κερδίζουν τις εντυπώσεις. Η κα. Γιαννούλη υπογράμμισε ότι πρόθεση του Συμβουλίου Νεολαίας είναι η καθιέρωση του φεστιβάλ ως θεσμού για την πόλη, εκτιμώντας ότι φέτος τέθηκαν οι βάσεις, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο η επόμενη διοργάνωση να μεταφερθεί χρονικά μετά την ολοκλήρωση των σχολικών και φοιτητικών εξετάσεων, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή. «Για πρώτη χρονιά, η αίσθηση που μας άφησε το τριήμερο ήταν πολύ θετική, σε μια διοργάνωση πειραματική και αυτοοργανωμένη», κατέληξε.

Η επιτυχία της πρώτης αυτής διοργάνωσης αφήνει ισχυρή παρακαταθήκη για το μέλλον, με το φεστιβάλ να φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας θεσμός που θα ενισχύει διαρκώς τη συμμετοχή των νέων και θα συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης και συμμετοχικής πόλης.