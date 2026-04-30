Καλαμάτα: Πρωτομαγιά στην παραλία με μουσική και δημιουργικές δράσεις (βίντεο)

Στις 6.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στον προλιμένα δημιουργική δράση κατασκευής πρωτομαγιάτικου στεφανιού για παιδιά, οικογένειες και επισκέπτες, με τη συμμετοχή δομών δημιουργικής απασχόλησης από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. «Φάρις».

Ο Σωτήρης Κριτσωτάκης, πρόεδρος της Κ.Ε. «Φάρις», στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι φέτος ο εορτασμός αλλάζει ύφος και μεταφέρεται στην προκυμαία της Καλαμάτας, με στόχο τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών εμπειριών της πόλης και την ανάδειξη διαφορετικών αισθητικών και ακουσμάτων. Επισήμανε, επίσης, ότι η πόλη επιθυμεί να ικανοποιήσει και το κοινό που αγαπά τον χορό, όπως τη σάλσα και το τάνγκο. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί δράση face painting με θεματική άνθη και ανοιξιάτικα μοτίβα.

Η Μαρία Πλαγιανού, συντονίστρια του ΚΔΑΠ της Κ.Ε. «Φάρις», δήλωσε: «Από αυτή την ανοιξιάτικη γιορτή δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης “Φάρις”. Οι μικροί μας φίλοι, τα “Κδαπάκια” μας, με καλπάζουσα φαντασία και αστείρευτη δημιουργικότητα, κατασκεύασαν πολύχρωμες πρωτομαγιάτικες δημιουργίες από διάφορα υλικά, οι οποίες θα δοθούν στον κόσμο που θα παρακολουθήσει την εκδήλωση από κοντά». Στις 7 μ.μ. θα ακολουθήσει η κεντρική εκδήλωση με ζωντανή μουσική από το σχήμα «Cubaneros», με ρεπερτόριο αυθεντικών κουβανέζικων και latin ρυθμών (salsa, bachata, merengue, reggaeton, cumbia), δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα. Το συγκρότημα θα προσφέρει στους παρευρισκόμενους μια δυνατή κουβανέζικη βραδιά.

Η εκδήλωση, σε συνεργασία με την «PolisArt Events», είναι ανοιχτή για όλους και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Οπως δήλωσε η Νίνα Δράκου: «Ολοι μαζί, σε ένα διαδραστικό happening στην προκυμαία του λιμένα Καλαμάτας, θα περάσουμε πολύ όμορφα, γιορτάζοντας την έναρξη του καλοκαιριού με το πρώτο τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Αυτές οι οργανωμένες παραστάσεις υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας αποτελούν πόλο έλξης και εργαλείο για τον τουρισμό στην όμορφη πόλη μας». Μικροί και μεγάλοι καλούνται να γιορτάσουν μαζί την Πρωτομαγιά, να συμμετάσχουν στις δημιουργικές δράσεις και να απολαύσουν μια μοναδική μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.