Σύμβουλοι ακινήτων για την έκρηξη ενοικίων στην Καλαμάτα: Γκαρσονιέρα 500 ευρώ και τριάρι πάνω από 800!

Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, κοινωνικό και οικονομικό, με τα ακριβά ενοίκια και τη δυσκολία εξεύρεσης σπιτιού για ενοίκιο στην Καλαμάτα. Η μεσσηνιακή πρωτεύουσα συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων της πατρίδας μας με το μεγαλύτερο πρόβλημα στο συγκεκριμένο ζήτημα, που δεν φαίνεται να λύνεται παρά τον οικοδομικό οργασμό και τις νέες πολυκατοικίες που κατασκευάζονται.

Οι άνθρωποι της αγοράς επισημαίνουν τους συγκεκριμένους λόγους για την εμφάνιση και τη διαιώνιση του προβλήματος κι επιβεβαιώνουν ότι μια γκαρσονιέρα μπορεί να φθάσει τα 500 ευρώ(!) και ένα 3άρι που χρειάζεται μια οικογένεια τα 750 με 800 ευρώ(!).

Χαρακτηριστικά, ο σύμβουλος ακινήτων Θεόδωρος Σταθάς σημειώνει ότι “η Καλαμάτα είναι πλέον προορισμός. Είναι πόλη του τουρισμού και του Σαββατοκύριακου. Συγκαταλέγεται στις πόλεις με τουρισμό και φοιτητές” και αυτό επηρεάζει, διαμορφώνει την αγορά των ακινήτων.

Επισημαίνει πως “είναι μεγάλο το ποσοστό των ακινήτων που διατίθενται για airbnb”, ιδιαίτερα των σπιτιών που ανακαινίζονται και μπαίνουν στην αγορά. Παρατηρεί ότι υπάρχουν και σπίτια που διατίθενται για 10 μήνες για ενοικίαση και για 2 μήνες το καλοκαίρι, για διακοπές.

Ο κ. Σταθάς επιβεβαιώνει ότι με την κατάσταση αυτή λείπουν σπίτια για ενοικίαση, ενώ και τα καινούργια που κατασκευάζονται, είναι για ιδιοκατοίκηση.

Οσον αφορά τις υψηλές τιμές, τονίζει πως “είναι απαγορευτικά τα νούμερα, έχει ξεφύγει η κατάσταση” και μας ενημερώνει ότι μια γκαρσονιέρα επιπλωμένη, σε καινούργια πολυκατοικία και κοντά στο κέντρο ξεπερνάει τα 400 ευρώ.

Ξεκαθαρίζει ότι ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής και την περιοχή διαμορφώνεται η τιμή και ένα τριάρι, που έχει ανάγκη μια οικογένεια, ξεκινάει από 650 ευρώ, ένα παλιό και φθάνει και τα 1.000 ευρώ(!).

Ο κ. Σταθάς πληροφορεί πως “ό,τι σπίτι βγαίνει, νοικιάζεται” και δηλώνει ότι “υπάρχουν στην αγορά σπίτια ακριβά, τριάρια με 800 και 900 ευρώ ενοίκιο”.

Ο μεσίτης – σύμβουλος ακινήτων Σωτήρης Παπανικολόπουλος παρατηρεί πως “το ζήτημα με τις υψηλές τιμές των ενοικίων είναι μεγαλύτερο σε συγκεκριμένες πόλεις της χώρας μας, μεταξύ των οποίων και η Καλαμάτα”.

Εξηγεί ότι “υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι γι’ αυτό” και αναλύει: “Η Καλαμάτα έχει μια δυναμική ανάπτυξης. Ερχονται και μένουν μόνιμα Ελληνες από διάφορες άλλες περιοχές της πατρίδας μας, όχι μόνο από γειτονικούς νομούς. Και από τα νησιά ακόμα.

Αυξάνεται το ποσοστό των ξένων, Ευρωπαίων κυρίως που επιλέγουν να ζήσουν στην Καλαμάτα, να φτιάξουν, να αγοράσουν ή και να νοικιάσουν σπίτι. Και είναι και Ισραηλινοί. Οι τιμές πώλησης των σπιτιών επηρεάζουν και τις τιμές ενοικίων. Οσο αυξάνονται στις πωλήσεις, αυξάνονται και στα ενοίκια. Καταγράφεται ενδιαφέρον για την Καλαμάτα, για αγορά σπιτιών και από χώρες της Βαλτικής, Λετονία. Λιθουανία, αλλά και από την Πολωνία.

Υπάρχουν άνθρωποι από το εξωτερικό που έχουν «στοχεύσει» την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία.

Κάποιοι ενδιαφέρονται να νοικιάσουν, αρχικά κι έπειτα αγοράζουν σπίτι”.

Ο κ. Παπανικολόπουλος επιβεβαιώνει πως “υπάρχει και το γνωστό θέμα με το airbnb. Εχει πάρα πολλά τέτοια ακίνητα η πόλη. Για μια πόλη του επιπέδου της Καλαμάτας είναι μεγάλο το ποσοστό των σπιτιών που νοικιάζονται βραχυχρόνια”.

Ξεκαθαρίζει ότι “η αυξημένη ζήτηση και η σαφώς μικρότερη προσφορά ανεβάζουν τις τιμές. Και τα τελευταία χρόνια είναι αυξημένο το κόστος κατασκευής των ακινήτων, που μετακυλίεται στο κόστος αγοράς και ενοικίου. Μιλάμε για μια κατάσταση τρομερά ασφυκτική”.

Συνεχίζοντας, παρατηρεί ότι “άλλο σημαντικό κεφάλαιο είναι τα κλειστά σπίτια” και συνοψίζοντας, σημειώνει: “Ο,τι βγαίνει στην αγορά, νοικιάζεται κατευθείαν, παρότι είναι ακριβό. Και φθάνουμε στο σημείο μετά από 5 – 6 μήνες οι ενοικιαστές να αδυνατούν να καταβάλουν τα υψηλά ενοίκια. Ενα τριάρι 30 ετών σε μέτρια κατάσταση με 700 ευρώ νοικιάστηκε αμέσως. Οι γκαρσονιέρες ξεκινούν από 400 ευρώ, 450 ευρώ είναι η μέση τιμή”.

Ο μεσίτης – σύμβουλος ακίνητης περιουσίας Γιάννης Γιαννουκάκης επιβεβαιώνει ότι “είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα των ενοικίων στην Καλαμάτα” κι επισημαίνει: “Οι τιμές έχουν ξεπεράσει τα 10 ευρώ το τετραγωνικό, δηλαδή για ένα σπίτι 50 τ.μ. πληρώνεις και πάνω από 500 ευρώ Και μιλάμε για παλιά σπίτια, που δεν έχουν τις ανέσεις των σύγχρονων. Αν είναι καινούργιο και κοντά στην κεντρική πλατεία φθάνει και τα 650 ευρώ”.

Διευκρινίζει πως “το μεγάλο πρόβλημα είναι με τις οικογένειες με δύο παιδιά, που θέλουν ένα 3άρι και πρέπει να πληρώσουν 700 με 800 ευρώ”.

Ο κ. Γιαννουκάκης εξηγεί ότι “αιτία είναι η δυναμική, η ανάπτυξη της Καλαμάτας και τελευταία η αύξηση των οικοδομικών υλικών, όπου το κόστος μετακυλίεται στον κόσμο, αγοραστές κι ενοικιαστές”.

Ωστόσο, παρατηρεί πως “η χώρα μας για τους κατοίκους των ανεπτυγμένων χωρών της Ευρώπης εξακολουθεί να είναι από τις φθηνότερες στην κατοικία. Για μας τους Ελληνες, για τους εργαζόμενους είναι το μεγάλο πρόβλημα με τους χαμηλούς μισθούς και τη χαμηλή αγοραστική δύναμη”.

Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι “σε λίγους μήνες θα έχουμε και πάλι το πρόβλημα με τους φοιτητές στην πόλη, που οι γονείς τους θα ψάχνουν να βρουν σπίτι και θα κληθούν να δώσουν 500 ευρώ για μια γκαρσονιέρα, για ισόγειο μαγαζί που μετατράπηκε σε σπίτι και σε κάποιες περιπτώσεις η κατασκευή – μετατροπή δεν είναι καλή”.

Καταλήγοντας, σημειώνει ότι “είναι δύσκολο να βρεις σπίτι να νοικιάσεις στην Καλαμάτα και αν βρεις, στην πορεία θα είναι δύσκολο να ανταπεξέλθεις οικονομικά με τις υφιστάμενες υψηλές τιμές”.