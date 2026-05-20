Θεόδωρος Καρούτζος «Θα είμαστε όλοι μαζί στη Φιλανθρωπική Συναυλία της Affidea για το Αλεξανδράκειο»

Συνέντευξη του Κου Θεόδωρου Καρούτζου, Διευθύνοντα Σύμβουλου της Affidea Ελλάδος, για την συναυλία που γίνεται στο Αλεξανδράκειο σε συνεργασία με το Affidea

• Κύριε Καρούτζο, ποια είναι η σημασία της φιλανθρωπικής συναυλίας «Μαζί για το Αλεξανδράκειο» για την Affidea;

Για εμάς στην Affidea, η υγεία δεν περιορίζεται μόνο στις υπηρεσίες που προσφέρουμε καθημερινά στους εξεταζόμενους μας. Είναι μια ευρύτερη έννοια που περιλαμβάνει τη φροντίδα, την αλληλεγγύη και την ενεργή στήριξη της κοινωνίας. Η φιλανθρωπική συναυλία «Μαζί για το Αλεξανδράκειο» που με χαρά σας προσκαλούμε όλους, το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 20:30 στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, εκφράζει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία. Είναι μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, που στοχεύει στην ενίσχυση ενός ιστορικού ιδρύματος που προσφέρει πολύτιμο έργο στην Τρίτη Ηλικία.

Με τη συμβολική τιμή των 10 ευρώ, μπορούμε όλοι να γίνουμε κομμάτι στη μεγάλη αλυσίδα προσφοράς, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στο ιερό έργο του Ιδρύματος.

• Γιατί επιλέξατε να στηρίξετε το Αλεξανδράκειο Ίδρυμα;

Το Αλεξανδράκειο Ίδρυμα αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς, με μια πορεία που ξεκινά από το 1871. Η φροντίδα της Τρίτης Ηλικίας αποτελεί πρωταρχικό δείγμα πολιτισμού και ήδη στην Affidea δρομολογούμε ένα γενικευμένο πλάνο καθετοποιημένων μονάδων υποστήριξης το προσεχές διάστημα. Ως πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αισθανόμαστε ευθύνη να στηρίζουμε δομές που διασφαλίζουν αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής στους συνανθρώπους μας και μέσα από αυτή τη συναυλία, θέλουμε να συμβάλουμε έμπρακτα στην ενίσχυση του Αλεξανδρακείου.

Για εμένα προσωπικά, η πρωτοβουλία αυτή έχει και μια ιδιαίτερη σημασία. Η καταγωγή μου από την Καλαμάτα και ο διαχρονικός δεσμός μου με την πόλη με κάνουν να αισθάνομαι βαθιά την ανάγκη να στηρίζω δράσεις που προσφέρουν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα στον τόπο μας και στους ανθρώπους του.

Παράλληλα, με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας μας συνδέει μια εξαιρετική σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και κοινής πίστης στη σημασία της κοινωνικής προσφοράς. Το έργο που επιτελεί η τοπική Εκκλησία και το Αλεξανδράκειο Ίδρυμα αξίζει τη στήριξη όλων μας, γιατί εκφράζει στην πράξη την αλληλεγγύη και τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο.

• Ποια είναι η σχέση της Affidea με την Καλαμάτα;

Η Καλαμάτα δεν είναι απλώς μια ακόμη πόλη για την Affidea, αλλά ξεχωριστό σημείο αναφοράς. Από εδώ ξεκίνησε το ταξίδι μας στην Ελλάδα το 2005, με το πρώτο μας διαγνωστικό κέντρο. Είναι ένας τόπος με ιδιαίτερη σημασία για εμάς, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Η παρουσία μας εδώ όλα αυτά τα χρόνια έχει βασιστεί στην εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας, και θεωρούμε καθήκον μας να ανταποδίδουμε αυτή την εμπιστοσύνη στην πράξη, με όποιον τρόπο μπορούμε.

• Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους πολίτες της Μεσσηνίας;

Θα ήθελα να καλέσω όλους να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Με μια απλή κίνηση, όπως η αγορά ενός εισιτηρίου, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά σε έναν σημαντικό σκοπό.

Παράλληλα, τους ενθαρρύνω να διαδώσουν το μήνυμα της συναυλίας σε φίλους, οικογένεια και συνεργάτες. Όσο περισσότεροι συμμετέχουμε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η προσφορά μας.

• Τι να περιμένει το κοινό από τη συγκεκριμένη βραδιά;

Θα είναι μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μουσική και ενότητα. Με τη συμμετοχή αγαπημένων καλλιτεχνών, όπως ο Χάρης Βαρθακούρης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα υψηλού επιπέδου πρόγραμμα.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι κάθε στιγμή της βραδιάς θα έχει ένα και βασικό σκοπό.

Τη στήριξη των συμπολιτών μας στην Τρίτη Ηλικία και ενός ιστορικού ιδρύματος όπως το Αλεξανδράκειο.

• Ποια είναι η ευρύτερη φιλοσοφία της Affidea πίσω από τέτοιες δράσεις;

Πιστεύουμε ότι ένας σύγχρονος πάροχος υγείας οφείλει να λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία. Οι δράσεις κοινωνικής προσφοράς δεν είναι για εμάς κάτι περιστασιακό, αλλά αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς μας. Θέλουμε να δημιουργούμε προστιμένενη αξία όχι μόνο στον τομέα της υγείας, αλλά και στην κοινωνία συνολικά.

• Ποια είναι η προσωπική σας ευχή για τη συναυλία;

Εύχομαι από καρδιάς, και είμαι σίγουρος, ότι θα δούμε το Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας γεμάτο. Προσδοκώ βαθύτατα σε μια βραδιά που θα αποδείξει ότι όταν ενωνόμαστε για έναν καλό σκοπό, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Η συμμετοχή όλων είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά.







“Μαζί για το Αλεξανδράκειο”

Σάββατο, 6 Ιουνίου, ώρα 20.30, Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Tραγούδι: Χάρης Βαρθακούρης

Παρουσίαση: Αντελίνα Βαρθακούρη

Διοργάνωση: Ομιλος Affidea

Υπό την Αιγίδα: Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας,

Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμος Καλαμάτας

Σε συνεργασία: European Earth Productions E.E.

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Καλαμάτας, Mesogeios TV