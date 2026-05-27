Από 4 έως 7 Ιουλίου το Vamvakou Experience Festival

Από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί για πέμπτη συνεχή χρονιά το Vamvakou Experience Festival, με την υπογραφή της Vamvakou Revival και την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο επιστρέφει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου για να αποδείξει ότι οι ρίζες είναι το πιο φυσικό δίκτυο που συνεχίζει να συνδέει τα πάντα.

Οπως και η ίδια η Βαμβακού, που αυτό το καλοκαίρι, μας υπενθυμίζει ότι το «παλιό» δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Είναι μια εμπειρία που ζεις εδώ και τώρα: ζωντανή, αναλογική και απροσδόκητα επίκαιρη. Εδώ, το παρελθόν δεν εξιδανικεύεται. Λειτουργεί ως πρώτη ύλη για το παρόν. Όπως συμβαίνει και με το ίδιο το χωριό, που αναγεννιέται μέσα από την πρωτοβουλία Αναβίωσης της Βαμβακούς.

Το Vamvakou Experience Festival 2026 είναι η πέτρα που γίνεται design object στα χέρια Λαγκαδινών πελεκητών. Είναι μια τραχανοπατάτα, γεννημένη από ανάγκη (και ενδεχομένως από…γκάφα) που μετατρέπεται σε συλλογικό ritual και, ναι, σε κάτι πιο ενδιαφέρον από κάθε viral συνταγή. Είναι ένα αυτοσχέδιο όργανο από «σαρίδι» (σκουπίδι) που ξαναβρίσκει τον ήχο του, θυμίζοντας ότι η ανακύκλωση ήταν τρόπος ζωής πριν γίνει τάση. Είναι το νυφοπάζαρο, το «κοινωνικό δίκτυο» που επιστρέφει ψηφιακά για να θυμίσει πως πριν από κάθε tinder υπήρχε ο αλγόριθμος της περαντζάδας.

Και φυσικά, είναι εκείνες οι μουσικές που κουβαλούν μέσα τους κάτι βαθιά συλλογικό: τραγούδια περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα, που τα αναγνωρίζεις από τις πρώτες νότες τους. Γι’ αυτό και το φετινό highlight του φεστιβάλ, η μεγάλη συναυλία της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά (04/07), μοιάζει σχεδόν με φυσική συνέχεια της εμπειρίας της Βαμβακούς, εκεί όπου γινόμαστε «συγκοινωνούντα δοχεια» και όλοι μπορούμε να ζήσουμε «αυτό το κάτι» που θέλουμε. Όπως ένα βράδυ όπου το σχολείο του χωριού μετατρέπεται σε ένα μεγάλο υπαίθριο καλοκαιρινό sing along, με ανθρώπους κάθε ηλικίας να τραγουδούν στίχους και αναμνήσεις από χρόνια που όσο κι αν περάσει ο καιρός, επιστρέφουν, δεν πάνε ποτέ χαμένα.

Στο Vamvakou Experience Festival τίποτα δεν μένει στατικό. Αθλητικές δραστηριότητες φέρνουν το σώμα σε κίνηση, δράσεις περιβαλλοντικής και βιωματικής εκπαίδευσης συνδέουν τον άνθρωπο με το πιο αξιόπιστο δίκτυο, τη φύση, καλλιτεχνικά και χειροτεχνικά εργαστήρια μετατρέπουν την ύλη σε αφήγηση, και σκηνικές δράσεις δίνουν στον χώρο ρυθμό, φωνή και ενέργεια.