Η Μελίνα Ασλανίδου στο Ανοιχτό Θέατρο

Η Μελίνα Ασλανίδου, μία από τις πιο αγαπημένες και ξεχωριστές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα για μια σειρά συναυλιών γεμάτων συναίσθημα, ένταση και αυθεντική διασκέδαση.

Στην Καλαμάτα, θα εμφανιστεί την Τετάρτη 16/9 στις 9 μ.μ., στο

Ανοιχτό Θέατρο.

Με τραγούδια που έχουν αγαπηθεί όσο λίγα από το κοινό και μια πορεία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, η Μελίνα Ασλανίδου έρχεται να χαρίσει μοναδικές μουσικές βραδιές κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, σε θέατρα, συναυλιακούς χώρους και μεγάλες σκηνές σε κάθε γωνιά της χώρας.

Με τη χαρακτηριστική χροιά και την αμεσότητα που τη διακρίνει, η Μελίνα Ασλανίδου δημιουργεί κάθε φορά μια ξεχωριστή σύνδεση με το κοινό, μέσα από ένα πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένα λαϊκά τραγούδια και νέες μουσικές στιγμές.

Κάθε live μετατρέπεται σε μια δυνατή εμπειρία γεμάτη συναίσθημα, πάθος και ενέργεια, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική και ξεχωριστή θέση της Μελίνας Ασλανίδου στην ελληνική μουσική.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.