Καλαμάτα: Οι "Ταξιδευτές των Γεύσεων" κατέκλυσαν το "Χιλιόμετρο" (φωτογραφίες)

Με μεγάλη προσέλευση κόσμου, έκδηλο ενθουσιασμό και μοναδικές εικόνες που ταξίδεψαν το μεσσηνιακό τοπίο και τη γαστρονομία σε κάθε γωνιά, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο «Χιλιόμετρο» της Καλαμάτας η πρώτη επίσημη παρουσίαση και δράση της πρωτοβουλίας, «Οι Ταξιδευτές των Γεύσεων», που διοργάνωσε το MESSINIA FORUM και ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας (ΣΕΜ), περνώντας από τη θεωρία στην πράξη.

«Οι Ταξιδευτές των Γεύσεων» (“The Travelers of Taste”) αποτελούν ένα μόνιμο όχημα εξωστρέφειας που συνδέει την παραγωγή, την επιστήμη, την εστίαση, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την τέχνη σε μια ενιαία αλυσίδα αξίας, προσφέροντας μια πρωτότυπη βιωματική εμπειρία.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ζωντανή αφήγηση της μεσσηνιακής ταυτότητας:

· Η άφιξη του παραδοσιακού καϊκιού και η συμβολική παράδοση της ψαριάς από τους ντόπιους ψαράδες στους σεφ ανέδειξαν τη βιωσιμότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την αξία της πρώτης ύλης.

· Οι τοπικοί αρτοποιοί παρουσίασαν την αυθεντική παρασκευή του ψωμιού με φυσικό προζύμι, και οι τοπικοί σεφ παρουσίασαν παραδοσιακές συνταγές με ψάρι και κρέας.

· Η αναβίωση των καλοκαιρινών εθίμων με τα δροσερά καρπούζια στη θάλασσα, το τοπικό μέλι, τα σύκα και το παραδοσιακό ψητό καλαμπόκι ξύπνησαν μνήμες και συναισθήματα.

· Η παρουσία της Ακαδημαϊκής Κοινότητας υπογράμμισε τη σημασία της διασύνδεσης της πανεπιστημιακής έρευνας με τον πρωτογενή τομέα και την εστίαση.

· Τη βραδιά έντυσαν μελωδίες από άρπα, πιάνο και βιολί, ενώ ο φωτισμός του βυθού από δύτες υπενθύμισε την ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντός μας.

Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με κατοίκους και επισκέπτες να κατακλύζουν το «Χιλιόμετρο» και να γίνονται ενεργό μέρος μιας αξέχαστης εμπειρίας. Ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, καθώς το κοινό συμμετείχε ενεργά στις γευσιγνωσίες, δοκιμάζοντας παραδοσιακές συνταγές. Το ειδικά διαμορφωμένο photobooth, όπου μικροί και μεγάλοι απαθανάτισαν τις πιο όμορφες στιγμές τους, κατακλύζοντας τα social media με hashtag #kalamata, έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η θερμή ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαίωσε ότι η τοπική γαστρονομία και ο πολιτισμός, όταν παρουσιάζονται με αυθεντικότητα, δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς και μοναδικές εμπειρίες και οι «Ταξιδευτές των Γεύσεων», μπορούν να αποτελέσουν ένα μόνιμο όχημα εξωστρέφειας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας, Γιάννης Κολοβός, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανέφερε:

«Και η επανάσταση από ’δώ ξεκίνησε, άρα εμείς ξεκινάμε από ’δώ. Σκοπός είναι να αγκαλιάσουμε όλη την Πελοπόννησο και να δείξουμε τα μοναδικά προϊόντα που έχουμε, αλλά και τους ανθρώπους της μαγειρικής τέχνης, οι οποίοι τα αγκαλιάζουν με αγάπη. Με την ίδια αγάπη που αγκαλιάζουν τα παιδιά τους, αγκαλιάζουν και αυτά τα προϊόντα.

Το Πανεπιστήμιο κάνει τεράστια δουλειά· έχει συγκεντρώσει όλες τις παραδοσιακές ποικιλίες, όχι μόνο της Μεσσηνίας, αλλά όλης της Ελλάδας! Άρωμα Ελλάδας — αυτός είναι ο στόχος.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που εδώ και μέρες, μέσα στο λιοπύρι και κάτω από δύσκολες συνθήκες, έχουν αφήσει τις δουλειές τους… Είτε είναι μουσικοί, είτε είναι οι "Ταξιδευτές των Γεύσεων", είτε είναι οι άνθρωποι των Media που τους ταλαιπωρούμε και τους ευχαριστούμε. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα του MESSINIA FORUM, που έχει ξεκινήσει ένα ταξίδι εδώ και τέσσερα χρόνια με έναν πολύ μεγάλο στρατηγικό σχεδιασμό. Βήμα-βήμα προσπαθούμε να αναδείξουμε την αυθεντικότητα που έχει η περιοχή μας και να τη μεταδώσουμε.

Θέλουμε να σας δείξουμε ότι δεν είμαστε μια πόλη μόνο για το καλοκαίρι. Αλλάζει χρώματα κάθε εποχή αυτή η πόλη, αυτή η περιοχή. Έχουμε τόσα προϊόντα… Τώρα, στον τρύγο, αν πάτε στα χωριά έχουν ξεκινήσει και πατάνε τα σταφύλια, ακόμα και παραδοσιακά με σηκωμένα τα μπατζάκια. Έχουμε έναν σπουδαίο αμπελώνα στη Μεσσηνία· δεν έχουμε μόνο ελιές, δεν έχουμε μόνο λάδι! Όλο το χειμώνα έχουμε ιδιαίτερα προϊόντα και αυτό μας κάνει να ξεχωρίζουμε».

Επόμενο Βήμα: Στρατηγική Προβολή & Επιμήκυνση της Σεζόν

Ο κύριος στόχος της δράσης δεν εξαντλήθηκε στη βραδιά της εκδήλωσης. Το επόμενο διάστημα θα αναρτάται στοχευμένα υλικό στο Instagram και σε κάθε διαθέσιμο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Το πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο, φωτογραφίες, reels) που συγκεντρώθηκε από δημιουργούς περιεχομένου και επαγγελματίες του χώρου, θα αξιοποιηθεί στρατηγικά κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Στόχος είναι η δυναμική προβολή της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου ως προορισμού αυθεντικών εμπειριών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

«Οι Ταξιδευτές των Γεύσεων» ετοιμάζουν ήδη τους επόμενους σταθμούς τους, μεταφέροντας τον εξοπλισμό της κινητής κουζίνας και την αυθεντική μεσσηνιακή φιλοξενία σε νέα υπέροχα μέρη της Μεσσηνίας και όλης της Πελοποννήσου· σε κάθε «κρυφή» γωνιά που αξίζει να αναδειχθεί για το φυσικό πλούτο και την ομορφιά της.