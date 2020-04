Τρεις ενότητες βιντεοτέχνης του Video Art Μηδέν

Το Video Art Μηδέν συνεργάζεται με το Α' Εργαστήριο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, συμμετέχοντας στο ακαδημαϊκό project που υλοποιεί φέτος το εργαστήριο με θέμα "ARTificial Intelligence". Σε αυτό το πλαίσιο, το Μηδέν ετοίμασε μια ενότητα βιντεοτέχνης για προβολή στους φοιτητές του εργαστηρίου, την οποία μοιράζεται διαδικτυακά με όλους τους φίλους και το κοινό του Φεστιβάλ, σε μια προσπάθεια να προβάλλονται έργα, να συνεχίζεται η εικαστική δραστηριότητα και ο καλλιτεχνικός διάλογος και να ανταλλάσσονται δυνατές εικόνες τέχνης στις πρωτόγνωρες μέρες απομόνωσης που διανύουμε λόγω του κορονοϊού.

Η ενότητα θα παραμείνει διαθέσιμη στο youtube μέχρι τέλος Απριλίου στο παρακάτω link: https://youtu.be/442dgfmz3zo.

Το "ARTificial Intelligence", σε επιμέλεια της Γιούλας Παπαδοπούλου, παρουσιάζει 8 έργα που διαπραγματεύονται μια σειρά προβληματισμών για την εποχή του “homo digitalis” και της τεχνητής νοημοσύνης, θέτοντας ερωτήματα για τη φυσική αποσωματικοποίηση και τη σταδιακή ψηφιοποίηση και εικονικοποίηση του κόσμου μας, των κοινωνιών μας και της σκέψης μας. Είτε εκθέτοντας την ειρωνική διάσταση του «έξυπνου κόσμου» μας, είτε διερευνώντας μια αλγοριθμική συναισθηματική νοημοσύνη, είτε αναλύοντας την «τεχνητή περιέργεια» και την «αυτο-εξέλιξη» των bots, όλα τα έργα έχουν ένα κοινό στοιχείο: εντοπίζουν και αποκωδικοποιούν την ανθρώπινη συμπεριφορά στην ψηφιακή εποχή και ανατέμνουν τη σχέση μας με τον εαυτό μας και με τον "άλλον". Τι πρέπει να θυσιάσουμε για να προσεγγίσουμε έναν υποτιθέμενα τέλειο μελλοντικό κόσμο;

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες/έργα είναι οι/τα: Juergen Trautwein & Silvia Nonnenmacher “Meta_face”, ΗΠΑ 2017, 2.09. Di Hu “Les objets du système”, Κίνα 2019, 4.00. Landia Art and Economy Foundation “Chatbot dialogs”, Γερμανία 2019, 4.58. Landia Art and Economy Foundation, “Human applications”, Γερμανία 2019, 13.18. Elliott Nicole J. Waller & Fabian Forban, “AEI” (artificial emotional intelligence), Σουηδία/Γερμανία, 2019, 4.10. Yvana Samandova & Borjan Zarevski, “Artificial Intelligence VS Aristotle// beta 0.98”, Γαλλία, 2019, 4.21. Katerina Athanasopoulou & Eleni Ikoniadou “Her voice”, Μ. Βρετανία 2019, 5.32. Sven Windszus “Pure white”, Γερμανία 2017, 3.00.

Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια του Απριλίου, δύο ακόμη ενότητες του Video Art Μηδέν είναι διαθέσιμες online, μέσα από συνεργασίες με ξένους οργανισμούς και φεστιβάλ: μέχρι τέλος Απριλίου, η ενότητα ελληνικής βιντεοτέχνης “Down to earth” θα παρουσιάζεται online ως μέρος του NewMediaFest2020 εδώ: http://retro.newmediafest.org/wow-jubilee-2020-iv/ (επιλέγετε “WOW.08 – Program units 14-15”). Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Αννα Βάσωφ, Αλέξανδρος Κακλαμάνος, Πάνος Μαζαράκης, Γιάννης Κρανιδιώτης, Αλέξης Καραντάνας, Κατερίνα Αθανασοπούλου, Βασίλης Καρβούνης. Επιμέλεια: Γιούλα Παπαδοπούλου. Επίσης συνεχίζεται μέχρι τις 22 Απριλίου η μετάδοση της ενότητας ελληνικής βιντεοτέχνης “Inscapes” στο ιταλικό εξειδικευμένο κανάλι βιντεοτέχνης VisualcontainerTV: http://www.visualcontainer.net/. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Ελένη Μουστάκα, Θωμάς Βαλλιανάτος, Σοφία Λιάρου, Φένια Κωτσοπούλου, White Dog Films [Δημήτρης Παπαδόπουλος], Χριστίνα Μερτζάνη / free fall company, Αλίκη Χιωτάκη & Δημήτρης Μπαρνιάς. Επιμέλεια: Γιούλα Παπαδοπούλου.

Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις online προβολές: www.festivalmiden.gr.