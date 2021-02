Με 5 ταινίες συνεχίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Ειδικότερα, το πρόγραμμα της 4ης ημέρα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει τις ταινίες: - Me the People/ Εγώ ο Κόσμος (Καναδάς 2020-πανελλήνια πρεμιέρα)

- Ghetto Uprising- The Untold story/ Εξέγερση στο γκέτο - Η άγνωστη ιστορία (Ισραήλ 2017-πανελλήνια πρεμιέρα, Αφιέρωμα Διεκδικώντας την Ελευθερία)

- Exemplary Behaviour/Υποδειγματική συμπεριφορά (Λιθουανία, Σλοβενία, Βουλγαρία 2019)

- All together/ Όλοι μαζί (Βέλγιο 2020-πανελλήνια πρεμιέρα)

- Bajo Fuego / Δεχόμαστε πυρ (Κολομβία 2020-πανελλήνια πρεμιέρα).

Υπενθυμίζουμε ότι στο τέλος κάθε ταινίας, το κοινό μπορεί να ψηφίζει με 1 έως 5 αστέρια στον βαθμό που του άρεσε η ταινία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου θα απονείμει τον Μάιο το Bραβείο Kοινού για το Kαλύτερο Διεθνές Ντοκιμαντέρ! Προσοχή: Η βαθμολόγηση καθε ταινίας μπορεί να γίνει μόνο την ημέρα της προβολής της.

ON LINE ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ

Ενας από τους στόχους του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ήταν από την αρχή του να φέρει το κοινό της Πελοποννήσου πιο κοντά στους δημιουργούς των ταινιών που παρουσιάζει. Φέτος, λόγω των συνθηκών που επέβαλαν την διαδικτυακή διεξαγωγή του Φεστιβάλ, ζητήσαμε από συνεργάτες και εθελοντές της διοργάνωσης να πάρουν συνεντεύξεις από τους σκηνοθέτες του προγράμματος on line, ώστε να φέρουν τις ταινίες τους ακόμη πιο κοντά στο κοινό.

Οι συνεντεύξεις αυτές ρίχνουν φως στη καλλιτεχνική ματιά των σκηνοθετών, μιλώντας παράλληλα για την προσωπική τους σύνδεση με την δημιουργία τους και μπορεί να τις παρακολουθήσει κανείς επιλέγοντας την ενότητα “Συνέντευξη”, σε όποια ταινία διατίθεται.

Οι συνεντεύξεις των ταινιών που περιλαμβάνονται στο αφιέρωμα "Διεκδικώντας την Ελευθερία" πραγματοποιήθηκαν από τους φοιτητές των Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Για να παρακολουθήσετε το online πρόγραμμα του Φεστιβάλ, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

1. Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα https://www.peloponnisosdocfestival.com

2. Επιλέγετε Σύνδεση και Δημιουργία Νέου λογαριασμού

3. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ.

Μην ξεχάσετε για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας να πατήσετε επιβεβαίωση από το email σας.

Η κάθε ταινία είναι διαθέσιμη από τις 00:00 και για 24 ώρες και επιτρέπονται μέχρι 200 θεάσεις.