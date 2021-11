Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας: Εργαστήριο με την Gabrielle Moleta

Οπως αναφέρουν οι διοργανωτές, πρόκειται «για μια ευκαιρία να δουλέψετε με την καθηγήτρια σωματικού θεάτρου, κίνησης και υποκριτικής Gabrielle Moleta, για ένα 4ήμερο εντατικό εργαστήριο προσωπικής επαγγελματικής και δημιουργικής ανάπτυξης στην πόλη της Καλαμάτας». Το εργαστήριο είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές έως και Κυριακή 21 Νοεμβρίου.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αίτηση μπορούν να κάνουν επαγγελματίες ηθοποιοί, χορευτές καθώς και σπουδαστές δραματικών σχολών. Για την αίτηση απαιτείται ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα και μια παράγραφος για τον λόγο που επιθυμεί να λάβει μέρος στο εργαστήριο ο κάθε ενδιαφερόμενος/ ενδιαφερόμενη (τόσο το βιογραφικό σημείωμα όσο και η παράγραφος πρέπει να είναι στα αγγλικά). H αίτηση πρέπει να αποσταλεί στο: info@kalamatadrama.com. Κάθε αίτηση θα λάβει σχετική απάντηση ότι έγινε αποδεκτή/ σε στάδιο αξιολόγησης και έπειτα από λίγες ημέρες θα λάβει τελική θετική ή αρνητική απάντηση. Αιτήσεις που θα γίνουν μετά την άνωθεν ημερομηνία δε θα γίνουν αποδεκτές. Λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών, θα γίνει δεκτός συγκεκριμένος αριθμός συμμετεχόντων. Καθ' όλη την διάρκεια του εργαστηρίου θα τηρούνται αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και πρωτόκολλα. Στο Bear Workshop μπορούν να αιτηθούν μόνο όσοι έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης. Η διοργάνωση μπορεί να ζητήσει τα πιστοποιητικά αυτά πριν την εγγραφή.

Μέσα από το εργαστήριο αυτό, στόχος είναι η ανάπτυξη νέων οπτικών, νέων "χώρων και τόπων" στο κομμάτι του σωματικού θεάτρου.

«Μέσω της εξειδικευμένης κι εστιασμένης στο σωματικό θέατρο και την κινησιολογία μεθόδου της Gabrielle Moleta, σκοπός είναι να παρέχουμε "εργαλεία" και "υλικό" που θα επιτρέψουν σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά, να προχωρήσει περεταίρω την προσωπική του εξέλιξη. Ανακαλύψτε, μέσα από την διαδικασία της μεταμόρφωσης του σώματος (transformation) -που απαιτεί αυτοσυγκέντρωση και εμπιστοσύνη του ίδιου του σώματος και της φαντασίας- τι μπορεί να προσφέρει στον ηθοποιό η προσήλωση/ παρατήρησή προς ένα ζώο στο φυσικό του περιβάλλον. Δουλεύοντας με την Gabrielle Moleta θα εργαστείτε εντατικά και θα "δεσμευτείτε" ως επαγγελματίες σε ασκήσεις που προετοιμάζουν το σώμα και συντονίζουν συνδυαστικά με την φαντασία το εσωτερικό τοπίο / κόσμο, ώστε να εργαστείτε τελικά σε μορφές, αρχικά ζωώδη και στη συνέχεια ανθρώπινη. Η τέταρτη και τελευταία ημέρα του εργαστηρίου θα ολοκληρωθεί με την μεταφορά της μέχρι τότε δουλειάς σας, σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, ως μέρος ενός θεατρικού περιπάτου μπροστά σε κοινό» τονίζει η σχετική ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας στη συνέχεια τα εξής: «Με την αποδοχή σας στο Bear Workshop, θα λάβετε σχετικό υλικό για προετοιμασία πριν από την συμμετοχή σας. Παρόλο που το Εργαστήριο είναι δωρεάν κάθε συμμετέχοντας, είναι πλήρως υπεύθυνος για την άφιξη του από και προς την Καλαμάτα καθώς και για την διαμονή του. Θα τηρηθούν αυστηρώς, επαγγελματικά κριτήρια: αργοπορία, έλλειψη προετοιμασίας, η έλλειψη πνεύματος συνεργασίας ή αλληλοϋποστήριξης ή η έλλειψη σεβασμού προς την ομάδα (τόσο των συμμετεχόντων όσο και της διοργάνωσης) δεν θα γίνονται ανεκτά».

GABRIELLE MOLETA

Καθηγήτρια κίνησης και σωματικού θεάτρου (movement director) με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία, η Gabrielle Moleta δημιουργεί μια "γλώσσα" μέσα από το σώμα για ηθοποιούς και ερμηνευτές για την σκηνή και τον κινηματογράφο. Είναι καθηγήτρια στην «Captivate Action Ltd», εκπαιδεύει καλλιτέχνες που εργάζονται σε όλο το φάσμα των παραστατικών τεχνών κι συνεργάζεται τακτικά με την Fay Simpson, ιδρύτρια του «The Lucid Body» (ΗΠΑ). Το διδακτικό της έργο περιλαμβάνει εργαστήρια κίνησης για το Royal Shakespeare Company, το Shakespeare’s Globe και άλλων κορυφαίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ηθοποιούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και το εξωτερικό. Είναι καθηγήτρια του μεταπτυχιακού τμήματος της Βασιλικής Ακαδημίας Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (RADA) και Επισκέπτρια Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Κεντ. Είναι Μέλος της Ακαδημίας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Fellow of the Higher Education Academy). Μεταξύ των πρόσφατων project της είναι: Blood Rites (ταινία μικρού μήκους BBC, σκηνοθέτης: Helena Coan), Shakespeare in the Abbey (Globe Theatre, σκηνοθέτες: Claire van Kampen και Mark Rylance), The Ephemeral Life of an Octopus και Dingo (χορογράφος: Léa Tirabasso), και Hawk για την «Company Gabrielle Moleta». Η Gabrielle διδάχθηκε κλασικό μπαλέτο με τον John και την Bernadette Taylor στο Περθ της Αυστραλίας. Στη συνέχεια εργάστηκε στο Παρίσι και στο Odeontheater της Βιέννης και συμμετείχε στην ομάδα σύγχρονου χορού "Compagnie Amble" υπό τον Marie-Aude Pacreau.

Έλαβε την εκπαίδευσή της στην υποκριτική στο "Arts Educational Schools -London" υπό τους Adrian James, Robert Fried, Catherine Clouzot, Stephen Hutton, Terrie Fender και Andrew Visnevski. Το 2005, ούσα μαθητευόμενη της Catherine Clouzot, η Gabrielle έγινε η μοναδική αναγνωρισμένη επαγγελματίας που κατοχύρωσε τη μέθοδο της, "Transformation and Imaginative Improvisation" στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που τοποθετεί τη διδασκαλία της σε μια μοναδική και αδιάσπαστη γενεαλογία που χρονολογείται από τον Jacques Copeau μέσω των Michel Saint-Denis, John Blatchley και του Catherine Clouzot.