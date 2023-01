Ψηφοφορία για τις ταινίες του Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας

«Ελάτε στην προβολή του β’ μέρους των ταινιών του Δεκεμβρίου, που θα γίνει την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου στις 8 μ.μ. στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας» τονίζει το κάλεσμα. Οι ταινίες θα προβληθούν με Αγγλικούς υπότιτλους. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΤΑΙΝΙΕΣ

-Faces of Climate Resilience, Director Shawn Sebastian, India

-Multumesc (Mission Hope for Ukraine)

-Director Claudio Cescutti, Italy

-The Golden Girls of Etrim, Director Eren Aybars ARPACIK, Turkey.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει μουσικό event με το Νικήτα Κρόμπα, με λούπες και αυτοσχεδιασμούς. Πρόκειται για ένα live που κινείται γύρω απ τον αυστοσχεδιαμό, ρυθμικό ή άρυθμο, σε μορφή ταξιμιού, ροκ σόλο ή jazz standart, με λούπες σε ρόλο αρμονικής και ρυθμικής συνοδείας και όργανο την ηλεκτρική κιθάρα, με εργαλεία και εφέ που είτε συμπληρώνουν τις συνθέσεις και τους αυτοσχεδιασμούς είτε διαμορφώνουν τα ίδια, το ηχητικό περιβάλλον.