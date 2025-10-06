Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 14χρονη που συνελήφθη με τους 13 Τούρκους διακινητές όπλων στον Έβρο

Το 14χρονο κορίτσι στην ανάκρισή του είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα. Να σημειωθεί, ότι αύριο οδηγούνται στην ανακρίτρια και οι δυο γονείς της, ενώ αναμένεται να αποφασισθεί αν και σε ποια δομή θα φιλοξενηθεί το 14χρονο κορίτσι.
Πηγή: ertnews.gr
Ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε πριν από λίγο από την ανακρίτρια η 14χρονη υπήκοος Τουρκίας, που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα στην περιοχή Αντλιοστάσιο του κάμπου Τυχερού μαζί με άλλους 13 συμπατριώτες της, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες πολλά εξαρτήματα και τμήματα όπλων.
Το 14χρονο κορίτσι στην ανάκρισή του είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα. Να σημειωθεί, ότι αύριο οδηγούνται στην ανακρίτρια και οι δυο γονείς της, ενώ αναμένεται να αποφασισθεί αν και σε ποια δομή θα φιλοξενηθεί το 14χρονο κορίτσι.
Πηγή: ertnews.gr