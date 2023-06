Χοροθεατρική παράσταση της Ναυσικάς Πέππα - Τριαντάρη

Όπως τονίζεται σχετικά με την παράσταση: Η διαπραγμάτευση της μετάβασης από ένα σημείο σε ένα άλλο πάντα απασχολούσε τους ανθρώπους σε φιλοσοφικό επίπεδο. Η διαδικασία, η σημασία της, η εναλλαγή της από τετριμμένη κίνηση σε mindset, παρόλο που ερευνήθηκε με οποιονδήποτε γνωστό τρόπο, παραμένει μια «λιτερατούρα». Η “Akinetopsia”, η αδυναμία κάποιων ανθρώπων να αντιληφθούν την κίνηση μεταξύ δύο θέσεων, είναι μία σπάνια διαταραχή. Είναι; Αλήθεια; Οι αφετηρίες και οι τερματισμοί μοιάζουν να είναι πλέον οι πιο σημαντικές καταστάσεις, οι μόνες ορατές από το «οπτικό νεύρο», οι μόνες ορατές από τον ψυχισμό πίσω από κάθε προσπάθεια επιβίωσης. Το concept της παράστασης αντλεί σημειολογία, σημαίνον και ροή από αυτή τη διευρυμένη σε όλα τα επίπεδα και προσπαθεί να φέρει το θεατή αντιμέτωπο με κάτι που ίσως έχει ξεχάσει/παραβλέψει, την «κίνηση» μεταξύ της αρχής και του τέλους των θέλω και των πρέπει του. Είναι ένα σόλο χορευτικό με έντονο το εικαστικό στοιχείο (από το «εικάζω»).

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη – χορογραφία – ερμηνεία: Ναυσικά Πέππα-Τριαντάρη. Μουσική επιμέλεια: Ναυσικά Πέππα-Τριαντάρη (track playing: the sound of the magnetic field of the earth / released by the Technical University of Denmark – DTU). Μίξη ήχου: Αλέξανδρος Beck. Artwork αφίσας: Βάιος Παρασκευάς. Γραφιστική επιμέλεια: Σοφία Μπράιλα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ (στην είσοδο μισή ώρα πριν την έναρξη).

Λίγα λόγια για τη Ναυσικά Πέππα-Τριαντάρη…

Η Ναυσικά Πέππα-Τριαντάρη γεννήθηκε το 1986 και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Είναι απόφοιτη Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) (2007), με συνέχεια των σπουδών της στο De Theaterschool του Άμστερνταμ στο τμήμα MTD (Modern Theatre Dance) (2008-2009). Finalist του P.A.R.T.S (Performing Art Research and Training Studios) στις Βρυξέλλες (2005). Ως χορογράφος έχει τέσσερις παραστάσεις στο ενεργητικό της, σε Άμστερνταμ, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέα και Τρίκαλα. Το σόλο με τίτλο “Speechless” (2008). το ντουέτο με τίτλο «(επί)Σκέψεις» (Afterthoughts) (2010-2011), το τρίο με τίτλο «Ωδή στην ελευθερία» (Ode to Freedom) (2018-2019) και το σόλο με τίτλο «Dead Man’s Switch». Το νέο έργο με τίτλο «Akinetopsia» είναι το πέμπτο της. Διδάσκει σύγχρονο χορό σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες από το 2007 και με τα χρόνια έχει αναπτύξει δική της τεχνική, την Domino Technique. Διδάσκει μουσικοκινητική αγωγή και αυτοσχεδιασμό σε μορφή σεμιναρίων, μπαλέτο σε παιδιά και ενήλικες, καθώς και ashtanga yoga, pilates, dance aerobic και κινητική αγωγή, κυρίως ως personal teacher, αλλά και σε συνεργασία με γυμναστήρια και σχολές χορού κατά καιρούς. Τα τελευταία 4 χρόνια μένει και δραστηριοποιείται κυρίως (αλλά όχι μόνο) στα Τρίκαλα, από όπου και έχει καταγωγή.