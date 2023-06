"Κινητός Ηλιακός Κινηματογράφος" στην Ελευσίνα με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Παραδοσιακά, οι πλανόδιοι κινηματογράφοι περιόδευαν στην επαρχία κάνοντας προβολές σε υπαίθριους χώρους απομακρυσμένων περιοχών. Δεν είχαν αποκλειστικό στόχο την ψυχαγωγία των κατοίκων χωρίς πρόσβαση σε κινηματογραφικές αίθουσες αλλά την αποστολή να μεταφέρουν μηνύματα και πληροφορίες στους τόπους όπου ταξίδευαν.

Το ίδιο ακριβώς κάνει σήμερα και το “Solar World Cinema”, το διεθνές δίκτυο σύγχρονων πλανόδιων κινηματογράφων που λειτουργούν αποκλειστικά με την ενέργεια του ήλιου. Επισκέπτεται την Ελευσίνα της βιομηχανικής ανάπτυξης

και των οξυμένων περιβαλλοντικών ζητημάτων, τον Ασπρόπυργο, τη Μάνδρα, τα Μέγαρα, προβάλλοντας ένα περιβαλλοντικό μήνυμα που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το βιώσιμο κινηματογράφο και τις πράσινες τεχνολογίες.

Στόχος είναι να εγείρει προβληματισμούς για το περιβάλλον και την ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής και να επιχειρήσει να συνθέσει οικολογικά μηνύματα αξιοποιώντας τα οπτικοακουστικά μέσα με τρόπο δημιουργικό και πρωτότυπο. Για 12 συνολικά βραδιές, σινεφίλ και όχι μόνο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βραβευμένες ταινίες, ελληνικές και διεθνείς παραγωγές, κάποιες από τις οποίες προβάλλονται για πρώτη φορά, και να συνομιλήσουν με καταξιωμένους σκηνοθέτες, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες. Ταυτόχρονα, το εγχείρημα των “οικολογικών” αυτών κινηματογραφικών προβολών συνοδεύεται από μία σειρά σεμιναρίων - εργαστηρίων με περιβαλλοντικό άξονα για παιδιά και εφήβους 7 - 15 ετών, τα οποία αντλούν την έμπνευσή τους από την ιστορία της Ελευσίνας, τον βιομηχανικό της χαρακτήρα και τα Ιερά Μυστήρια του αρχαίου κόσμου. Η είσοδος στις προβολές είναι δωρεάν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι προβολές με * πλαισιώνονται από εκπαιδευτικά προγράμματα. Όλες οι προβολές αρχίζουν στις 21.00. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται 17.30 - 20.30.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ *

Journey to Utopia - Ταξίδι στην Ουτοπία (Πρεμιέρα)

Σκηνοθεσία/σενάριο: Erlend E. Mo

Διάρκεια 89’

Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Εύα Στεφανή, Σκηνοθέτις - Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Η προοδευτική οικογένεια Μο διάγει έναν τέλειο βίο στο αγρόκτημά τους στη Νορβηγία. Ωστόσο πρόσφατα, το άγχος και ο φόβος σχετικά με τον πλανήτη που θα κληροδοτήσουν στα παιδιά τους, τους κρατάει ξύπνιους τη νύχτα. Κάνοντας ένα τεράστιο άλμα πίστης, η οικογένεια αποφασίζει να αναλάβει δράση και να μετακομίσει στην Περματόπια, μια νέα, αυτάρκη, οργανική κοοπερατίβα στη Δανία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ *

Dear future children - Αγαπητά μελλοντικά παιδιά

Σκηνοθεσία: Franz Böhm

Διάρκεια: 89΄

Προσκεκλημένος ομιλητής: Άγης Εμμανουήλ, Ηθοποιός - Δρομέας

Με τις παγκόσμιες διαμαρτυρίες να αυξάνονται, το Dear Future Children παρακολουθεί τη νέα γενιά στο επίκεντρο μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής. Οι ιστορίες της Ράγιεν, που διεκδικεί κοινωνική δικαιοσύνη στη Χιλή, της Πέπερ που αγωνίζεται για τη δημοκρατία στο Χονγκ Κονγκ και της Χίλντα, που μάχεται κατά των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην Ουγκάντα συνθέτουν ένα μωσαϊκό οικολογικής αφύπνισης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΜΕΓΑΡΑ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ *

Into the Ice (Πρεμιέρα)

Σκηνοθεσία: Lars Henrik Ostenfeld

Διάρκεια: 85'

Ο πάγος στους πόλους της γης λιώνει, η στάθμη της θάλασσας σημειώνει σταδιακή άνοδο και οι συνέπειες προβλέπεται να είναι τρομακτικές για τον πλανήτη και τον κόσμο. Η κάμερα ταξιδεύει μαζί με τρεις πρωτοπόρους εξερευνητές στην εξόρμησή τους στην ενδοχώρα του χιονιού της Γροιλανδίας, παρατηρεί και καταγράφει το χρονικό τους.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ *

Digger

Σκηνοθεσία: Τζώρτζης Γρηγοράκης

Ηθοποιοί: Βαγγέλης Μουρίκης, Αργύρης Πανταζάρας, Σοφία Κόκκαλη

Διάρκεια: 101'

Προσκεκλημένος ομιλητής: Τζώρτζης Γρηγοράκης, Σκηνοθέτης

Ο Νικήτας ζει αποτραβηγμένος σε ένα ορεινό δάσος, το οποίο απειλείται από την επιθετική επέκταση μιας βιομηχανικής μονάδας. Οι τόνοι θα ανέβουν ακόμα περισσότερο με την ξαφνική άφιξη του γιου του, ο οποίος διεκδικεί το μερίδιο του κτήματος που κληρονόμησε από τη μητέρα του. Ένα σύγχρονο γουέστερν της πρόσφατης ελληνικής μυθοπλασίας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΜΑΝΔΡΑ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ *

2040 (Πρεμιέρα)

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Damon Gameau

Διάρκεια 92’

Προσκεκλημένος ομιλητής: Νίκος Χατζηαργυρίου, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Ένα πρωτοποριακό ντοκιμαντέρ που αναδεικνύει τη σημασία της οικολογικής δράσης στο σήμερα, εστιάζοντας στις εναλλακτικές λύσεις που ήδη υπάρχουν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. Στόχος η εξασφάλιση ενός όμορφου μέλλοντος μέσα από την υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών στην καθημερινότητα, που μοιάζουν να έχουν τη δυνατότητα αναστροφής της κρίσιμης περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2040.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΕΓΑΡΑ, ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ

Eating Our Way to Extinction (Πρεμιέρα)

Σκηνοθεσία: Otto Brockway & Ludo Brockway

Διάρκεια: 80'

Στο δρόμο μας προς τον αφανισμό, ένα σκληρό και οπτικά θεαματικό ντοκιμαντέρ, μεταφέρει τις σοκαριστικές μαρτυρίες και τις οδυνηρές περιγραφές γηγενών ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ήδη πληγεί από την κλιματική αλλαγή που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αλήθειες που καταγράφονται στο ντοκιμαντέρ μπορούν να αφυπνίσουν, πριν να είναι ήδη αργά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΝΔΡΑ, ΓΗΠΕΔΟ ΠΛΑΤΩΜΑ ΡΑΧΗΣ

Βarricade - Οδόφραγμα

Σκηνοθεσία, σενάριο: David Klammer

Διάρκεια: 83'

Ένα ντοκιμαντέρ για την κατάληψη του δάσους Ντάνενροντ στην Έσση, η οποία τερματίστηκε τον Δεκέμβρη του 2020. Μέσα από την καταγραφή της καθημερινής ζωής των ακτιβιστών στο δάσος και της ορμητικής διεκδίκησής τους για καλύτερες κλιματικές συνθήκες, μια σπίθα ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον γεννιέται.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ

Plastic pioneers (Πρεμιέρα)

Σκηνοθεσία: Mike Wafer

Διάρκεια: 84'

Προσκεκλημένος ομιλητής: Στάθης Γαλαζούλας, Σκηνοθέτης

Ένα κάλεσμα αφύπνισης και έμπνευσης για δράση. Μια πρόσκληση σε ταξίδι στους κοραλλιογενείς υφάλους, σε εκείνα τα σημεία συγκέντρωσης καρχαριών και θαλάσσιων πουλιών, ώστε οι θεατές να συνειδητοποιήσουν τον τεράστιο κίνδυνο από τη μάστιγα του πλαστικού που κατακλύζει κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΒΛΥΧΑ*

Darwin’s nightmare - O Εφιάλτης του Δαρβίνου

Σκηνοθεσία/σενάριο: Hubert Sauper

Διάρκεια: 107'

Προσκεκλημένος ομιλητής: Άρης Φατούρος, Σκηνοθέτης- Σύμβουλος Προγράμματος της ΒΟΥΛΗ Τηλεόραση

Στην καρδιά της Αφρικής, πριν 20 χρόνια περίπου, ένα νέο ζωικό είδος εισήχθη στη Λίμνη Βικτόρια, στο πλαίσιο ενός επιστημονικού πειράματος. Η πέρκα του Νείλου αποδείχθηκε τόσο επιθετική, που σύντομα όλα τα υπόλοιπα ψάρια της λίμνης εξαφανίστηκαν. Σήμερα, η πέρκα του Νείλου εξάγεται σε όλο τον κόσμο, ενώ το εμπόριό της πλαισιώνεται από το παράνομο εμπόριο όπλων για τους αμέτρητους πολέμους που διεξάγονται στη σκοτεινή καρδιά της αφρικανικής ηπείρου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΠΑΛΑΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ*

The last Forest - Το Τελευταίο Δάσος (πρεμιέρα)

Σκηνοθεσία: Luiz Bolognesi

Διάρκεια: 74’

Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Θεοδώρα Νάντσου, Εκπρόσωπος WWF

Mε δυνατές σκηνές -εναλλασσόμενες μεταξύ παρατήρησης, στημένων ενοτήτων και έντονων ηχοτόπων- ο Luiz Bolognesi καταγράφει την καθημερινότητα της γηγενούς κοινότητας των Yanomami και απεικονίζει το απειλούμενο περιβάλλον, το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, στο οποίο ζουν.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΟΑΣΗ

The Last Human - Ο Τελευταίος Άνθρωπος (πρεμιέρα)

Σκηνοθεσία: Ivalo Frank

Διάρκεια: 73'

Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Ivalo Frank, Σκηνοθέτις

Η ζωή στη Γη ξεκινά και τελειώνει με τη Γροιλανδία. Η ανακάλυψη ορόσημο του ερευνητή Μίνικ Ρόσινγκ για την πρώτη μορφή ζωής έρχεται σε αντίθεση με τις μάζες πάγου που λιώνουν. Το αφιέρωμα της Ιβάλο Φρανκ στην αχανή χώρα της παίρνει τη μορφή ενός φόρου τιμής, που ακροβατεί ανάμεσα σε δύο άκρα: την αρχή και το τέλος της ζωής στη Γη όπως την ξέρουμε.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΟΑΣΗ

Μέχρι την τελευταία σταγόνα: Ο μυστικός πόλεμος του νερού στην Ευρώπη

Σκηνοθεσία: Γιώργος Αυγερόπουλος

Διάρκεια: 59'

Προσκεκλημένος ομιλητής: Γιώργος Αυγερόπουλος, Δημοσιογράφος-Σκηνοθέτης

Μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις -όπως το Παρίσι και το Βερολίνο- επανέκτησαν τον δημόσιο έλεγχο του νερού τους, απορρίπτοντας ως αποτυχημένο το ιδιωτικό μοντέλο διαχείρισης που δοκίμασαν για δεκαετίες. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει τις χρεωμένες χώρες να ιδιωτικοποιήσουν τα δικά τους δημόσια συστήματα ύδρευσης. Μεταξύ εταιρικών και δημοσίων συμφερόντων, ανάμεσα στα λόμπι και τις πολιτικές της ΕΕ, ο άγνωστος πόλεμος για το νερό της Ευρώπης αποκαλύπτεται.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

Τις κινηματογραφικές προβολές συμπληρώνουν εκπαιδευτικές δράσεις που οργανώνονται από επαγγελματίες του χώρου της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ - Εργαστήριο Ζωγραφικής/Φωτογραφίας Απεικόνισης των κύκλων της ζωής και της φύσης στην περιοχή της Δυτικής Αττικής

Με μέσο τη ζωγραφική, τη φωτογραφία ή το σχέδιο οι συμμετέχοντες θα απεικονίσουν σε μικρές ομάδες κύκλους της ζωής και της φύσης στην περιοχή: π.χ. κύκλους που αφορούν την αναπαραγωγή των φυτών, τη χρήση και ανακύκλωση ενός γυάλινου μπουκαλιού ή την εποχιακή μετακίνηση των πουλιών.

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Εργαστήριο Δημιουργίας Επιστολών προς το Περιβάλλον

Τι θα έγραφαν σε ένα γράμμα στοιχεία του περιβάλλοντος, όπως δέντρα, κτίρια, ζώα, σκουπίδια για να αφηγηθούν τη ζωή τους στους ανθρώπους; Τι θα απεικόνιζαν στις καρτ ποστάλ που θα έστελναν μαζί; Οι συμμετέχοντες θα γραψουν σε ομάδες τα γράμματα και με καλλιτεχνικό μέσο μια κάμερα θα καταγράψουν εικόνες από τις ζωές αυτών των στοιχείων.

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ - Θεματικοί Περίπατοι στην Φύση με θέμα την οικολογία, τους φυσικούς πόρους και την ενέργεια

Ένας περίπατος στη φύση θα σταθεί αφορμή να συζητήσουμε για την οικολογία, τους φυσικούς πόρους και την ενέργεια. Με εργαλείο μια κάμερα οι συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες θα κληθούν να καταγράψουν κομμάτια της φύσης που μας περιβάλλει (γη, ζώα, βλάστηση) και να αναρωτηθούν πάνω στην αμφίδρομη και δεσμευτική σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον.

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ - Εργαστήριο Φωτογραφίας με βάση τη στοιχειώδη χρήση τηλεφώνου ή τάμπλετ για την αποτύπωση του περιβάλλοντα χώρου

Μετά από μια μικρή εισήγηση, τα παιδιά - μόνα τους ή χωρισμένα σε ομάδες και πάντα με την ενεργό συμμετοχή του επιβλέποντος - καταγράφουν φωτογραφίζοντας τον μικρόκοσμο που τα περιβάλλει.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζίνα Πετροπούλου, Κλεώνη Φλέσσα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Στεφανία Χαρίτου, Αλέξανδρος Φιλιππίδης, Κική Μακρή

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σοφία Πουλουπάτη, Αντωνία Πτερνέα, Κυριάκος Λιαράκος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας

Μία παραγωγή της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Γεωργία Βουδούρη - Διευθύντρια Πολιτιστικής Ανάπτυξης

Νεοκλής Μαντάς - Προϊστάμενος Πολιτιστικής Ανάπτυξης

Η δράση υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Αττικής, ενώ πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους Ασπροπύργου, Μάνδρας-Ειδυλλίας & Μεγαρέων, και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεγάρων «Ο Θέογνις».