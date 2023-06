Πρεμιέρα απόψε για το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας “Urban Edition”

Ολες οι ημέρες θα έχουν φαντασμαγορικές παραστάσεις ακροβατικών, παραστάσεις με φωτιές, τσίρκο, χορό, θέατρο, επαγγελματική πίστα BMX, εκθέσεις, προβολές, περίπτερα ενημέρωσης, φαγητό, ποτό, παιδότοπο για τις οικογένειες και τα παιδιά και πολλά άλλα. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την Sabrina Aganier από το Cirque de Soleil καθώς και καλλιτέχνες από Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Καναδά, Τσεχία, Πολωνία, Ιταλία κ.α. Στο μουσικό κομμάτι, το κοινό θα απολαύσει τους Εισαγγελέα, “Αμφίβολοι” και “Εν Ψυχρώ” (Παρασκευή 30/6), τα Κίτρινα Ποδήλατα μαζί με τον Διονύση Τσακνή (Σάββατο 1/7) ενώ το φεστιβάλ θα κλείσει την Κυριακή με Παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή:

-8 μ.μ. - 8.20 μ.μ., “Switch”, Παράσταση τσίρκο με τους Ben Walker και Νίνα Σαββίδη.

-8.50 μ.μ. - 9.10 μ.μ., “Steadily Unstable”, Παράσταση τσίρκο με τις Νίνα Σαββίδη και Ευαγγελία Μόσιου.

-9.40 μ.μ. - 10 μ.μ., “Stepping Stones”, Παράσταση τσίρκο με την Ευαγγελία Μόσιου.

Ακολουθεί συναυλία με τους: Εισαγγελέας, Αμφίβολοι, Εν Ψυχρώ.

Σάββατο:

-8.40 μ.μ. - 8.50 μ.μ., “Sculpting air”, Παράσταση τσίρκο με την Κυριακή Μπαΐλη.

-9 μ.μ. - 9.20 μ.μ., “Entrelace”, Παράσταση τσίρκο με την Lis Nobre.

-9.30 μ.μ. - 9.50 μ.μ., “Circ-O-morphosis”, Παράσταση τσίρκο με την Τόνια Μπανίλα.

-9.55 μ.μ. - 10.05 μ.μ., “Drum and rope”, Παράσταση τσίρκο με τους Κυριακή Μπαΐλη και Γιώργο Γαρόζη.

Ακολουθεί συναυλία με τα Κίτρινα Ποδήλατα και τον Διονύση Τσακνή.

Κυριακή:

-8 μ.μ. - 10 μ.μ., “Aesop’s Circus:Unveiling the wonders of life’s layers”, Παράσταση τσίρκο με τους Kalamata Circus Connection.

Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι με τους: Ελευθερία Κοτσώνη (φωνή, κρητική λύρα, κιθάρα), Σωτηρία Παππά (φωνή, κανονάκι), Κώστας Φωτόπουλος (φωνή, κλαρίνο), Νικήτας Κρόμπας (φωνή, κιθάρα), Δημήτρης Σουρέας (κρουστά).

Γενική τιμή εισόδου: 5 ευρώ/ημέρα. Για παιδιά κάτω των 12 ετών η είσοδος θα είναι ελεύθερη.