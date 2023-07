Video Art Μηδέν: Online φοιτητικό αφιέρωμα από 6 σχολές καλών τεχνών και οπτικοακουστικών τεχνών της Ελλάδας

Ένα μεγάλο online αφιέρωμα στη φοιτητική και νεανική δημιουργία με τίτλο “The New New” οργανώνει και παρουσιάζει για 2η φορά το Video Art Μηδέν, σε συνεργασία με 6 σχολές καλών τεχνών και οπτικοακουστικών τεχνών της Ελλάδας.

Το πρώτο αντίστοιχο αφιέρωμα έλαβε χώρα το 2021 και, λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης, επαναλαμβάνεται με νέα φοιτητικά έργα, δίνοντας και φέτος την ευκαιρία στο κοινό και στην πανεπιστημιακή-φοιτητική κοινότητα σε όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσει ένα πανόραμα της πρόσφατης φοιτητικής παραγωγής γεμάτο φρέσκες ιδέες, πειραματισμό και νεανική έκφραση. Στο αφιέρωμα φέτος συμμετέχουν με επιμελημένες ενότητες έργων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών φοιτητών: το Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών και το Τμήμα Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

Το φοιτητικό αφιέρωμα θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά από 1 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου 2023 στο κανάλι του Video Art Μηδέν στο youtube. Το αφιέρωμα, το οποίο συντονίζουν η Γιούλα και Όλγα Παπαδοπούλου, καλλιτεχνικές διευθύντριες του Video Art Μηδέν, παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2023 στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης-Casa Bianca, στο πλαίσιο του 2ου Video Art Projects στη Θεσσαλονίκη, ενώ ενότητες του παρουσιάζονται σταδιακά και σε άλλους φυσικούς χώρους (όπως στο Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας). Η online παρουσίαση έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της προσβασιμότητας από κάθε γωνιά της Ελλάδας (αλλά και παγκοσμίως), έτσι ώστε όλοι οι φοιτητές, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, να μπορούν να το παρακολουθήσουν, σε όποια πόλη κι αν βρίσκονται. Ήδη από την πρώτη του διοργάνωση το 2021 το αφιέρωμα The New New έθεσε ως στόχο την ελεύθερη διαδικτυακή πρόσβαση στα έργα, παρέχοντας ένα βήμα στα νέα παιδιά να συνεκθέσουν τις δουλειές τους, να εντοπίσουν ετερότητες και κοινούς τόπους και να «συνομιλήσουν» μεταξύ τους, οπτικοακουστικά, έστω και από απόσταση, συμμετέχοντας σε έναν διαρκή διάλογο για τη βιντεοτέχνη και τις οπτικοακουστικές τέχνες στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, το αφιέρωμα The New New 2023 περιλαμβάνει ενότητες από τις παρακάτω σχολές, σε επιμέλεια των διδασκόντων:

-Εργαστήριο Νέων Μέσων – Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ| Διάρκεια: 54 λεπτά

Διδάσκοντες/ουσες: Γ. Κατσάγγελος, Αθ. Πάλλας, Στ. Ντεξής, Μπ. Βενετόπουλος, Γ. Δρόσος, Φ. Μπουντούρογλου, Γ. Παπαδοπούλου

Φοιτητές/τριες: Τάνια Φουστάνα, Όλγα Παπαδήμα, Ελένη Περατζάκη, Λευτέρης Ταστσόγλου, Θωμάς Μιχαήλ Άλβες Νογκουέιρα, Γιάννης Κατρανίτσας, Γεώργιος Όθωνος, Δέσποινα Δούζη, Ειρήνη Σερέτη, Νατάσα Μαυροματίδου, Μάρθα Βάκουλη, Χριστίνα Αρμένη, Μανώλης Κοτρώτσιος, Ομάδα: Σίμος Τοκαλάκης /Αίγλη Κυριάκου, Ομάδα: Βασιλική Σιδηροπούλου/ Χρυσάνθη Παπαδάκη/ Ιωάννα Ντότσι/ Αχιλλέας Καρυοφυλλίδης, Ομάδα: Φαίδων Μορφίδης/ Βάια Στολικίδου/ Χαρά Αγαθοπούλου/ Μελίνα Σιχλιμίρη.

-Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) | Διάρκεια: 56 λεπτά

Διδάσκων: Βασίλης Μπούζας

Φοιτητές/τριες: Δώρα Σιαφλά, Μαρία Αδάμου, Ελένη Νάκου, Γεωργία-Ερμιόνη Τριγωνίδη, Κωνσταντίνα Στεφανίδου, Αδαμαντία Καββαδία, Γεώργιος Τούλιος, Ελένη Μπάμπου, Μιχάλης Δαμαλάς, Γεώργιος Καλογιάννης, Γεώργιος Θεοδώρου, Ομάδα: Μάριος Αντωνιάδης/ Κώστας Ζηρίδης/ Κώστας Φιλίππου/ Στέργιος Σαμσάκης.

-Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Διάρκεια: 23 λεπτά

Διδάσκοντες/ουσες: Νόρα Λέφα, Μάνος Κατσάρης

Φοιτητές/τριες: Ελευθερία Ανδρεοπούλου, Ιωσηφίνα Αργυρού, Δημήτριος Καλογερόπουλος, Ευάγγελος Κατσάνος, Κωνσταντίνα Κολλύρη, Βασίλης Κοψίδας, Ιωάννης Πολυχρονόπουλος, Χριστίνα Σπυροπούλου, Παρασκευή Σταθάκη, Βασιλική Σφαιροπούλου.

-Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Διάρκεια: 21 λεπτά

Διδάσκοντες/ουσες: Μυρτώ Βουνάτσου, Τάσος Λυμπεράκης, Μαρία Λάφη

Φοιτητές/τριες: Σταυριάννα Μπιτσάνη, Katarzyna Alicja Kalaniuk & Mateusz Bratkowski, Ηλέκτρα Τηλιγάδα, Ομάδα: Βασίλης Κωνσταντίνου/ Γιώργος Αγγελάκης/ Μίνως Ευσταθιάδης.

-Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | Διάρκεια: 45 λεπτά

Διδάσκουσα: Νίκη Καποκάκη

Φοιτητές/τριες:

Νικόλαος Βότσης, Ewa Lygas, Chris Schalko, Θεοφανία Βλαχογιάννη, Lilly Zollner, Αντώνης Δημητριάδης, Γιώργος Ζώρζος, Halima Touil Saadia, Ανθία Πετρέλλη, Φρειδερίκη Μαρία Σκυριανού.

Ομάδα: Εμμανουέλα Αντωνάκη / Ελένη Καλεντερίδου, Ομάδα: Βασιλική Κατσανάκη/ Μαριλένα Καρκανοραχάκη/ Χριστίνα Καϊλάρη, Ομάδα: Νικόλαος Κουδουμνάκης/ Μαριτίνα Καρακατσάνη/ Θεοφυλάκτη Κυριαζόγλου, Ομάδα: Ηλιανή Μπουγιούκα /Αντωνία Μπουρλόκα, Ομάδα: Δημήτρης Μαλαπάνης/ Αθανασία Πουλίδη/Χαραλαμπία Χαρίκλια Πραγκάστη, Ομάδα: Ελένη Γραβάνη / Μαρία Νεφέλη Τσόκου, Ομάδα: Παναγιώτα Βασιλάκη/ Γεώργιος Γεωργόπουλος/ Μαρία Σταμούλη/ Ευάγγελος Στενάκης, Ομάδα: Δήμητρα Τσουτσουδάκη / Μαρία Τρυγούτη.

-Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας και ΠΜΣ «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή», Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα) | Διάρκεια: 50 λεπτά

Διδάσκοντες/ουσες: Κων/νος Τηλιγάδης, Φώτης Ραφτόπουλος, Μαρία Κρίγκα, Χριστίνα Μητσάνη

Φοιτητές/τριες: Έφη Καμπιώτη, Αντώνης Πάππος, Στράτος Ψουρούκης, Σωτηρία Κατικαρίδη-Δημητρίου, Γιώργος Κανδυλιάρης, Έλλη Λυμπεροπούλου, Κασσάνδρα Θωμά, Μικαέλα Σιώζη, Αδαμαντία Γκλοβάνου, Νίκη Ματζώνα, Άρτεμις Βασιλειάδου, Ευάγγελος Γεωργιάδης, Ιωάννα Φακίνου. ΠΜΣ: Σοφία Ανδρουτσοπούλου, Μαρίνος Παυλίδης, Μαρία Λεμονή Θεοδώρου, Γιάννης Παπαδάκης, Βιβή Περυσινάκη, Κώστας Ντουλματζής, Τζοάννα Πουπάκη, Φρόσω Καραμανώλη, Γιώργος Σαμψωνίδης, Βαλασία Ντόντουλου.

Το Video Art Μηδέν είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός για τη διερεύνηση και την προώθηση της βιντεοτέχνης. Ιδρύθηκε το 2005 στην Καλαμάτα από μια ανεξάρτητη ομάδα ελλήνων καλλιτεχνών (ιδρυτικά μέλη: Γιώργος Δημητρακόπουλος, Γιούλα Παπαδοπούλου, Μαργαρίτα Σταυράκη) και υπήρξε ένα από τα πρώτα εξειδικευμένα διεθνή φεστιβάλ βιντεοτέχνης στην Ελλάδα, με ετήσια διοργάνωση για τα πρώτα δέκα έτη λειτουργίας του. Από το 2015 και μετά συνεχίζει το έργο του σε διετή βάση, με ένα πιο ευέλικτο και διευρυμένο πρόγραμμα προβολών και εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό να υποκινήσει τη δημιουργία πρωτότυπης βιντεοτέχνης, να βοηθήσει στη διάδοση της και να αναπτύξει την έρευνα της.

Μέσα από συνεργασίες και ανταλλαγές με σημαντικά φεστιβάλ, χώρους τέχνης και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, έχει αναγνωριστεί ως μια από τις πιο επιτυχημένες και ενδιαφέρουσες διοργανώσεις για τη βιντεοτέχνη διεθνώς και μια σημαντική πλατφόρμα πολιτιστικής ανταλλαγής για την ελληνική και παγκόσμια βιντεοδημιουργία. Δημιουργεί ταυτόχρονα ένα εναλλακτικό σημείο συνάντησης στην Ελλάδα για αναδυόμενους και αναγνωρισμένους καλλιτέχνες και έναν κόμβο επικοινωνίας μεταξύ καλλιτεχνών, οργανισμών, φεστιβάλ και χώρων τέχνης απ’ όλο τον κόσμο.

Ενότητες προβολών του Μηδέν έχουν ταξιδέψει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, και φιλοξενούνται σε σημαντικά φεστιβάλ και μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.