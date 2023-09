Γιούλα και Όλγα Παπαδοπούλου σε έκθεση βιντεοτέχνης στο Λος Αντζελες

Στο διεθνές αφιέρωμα βιντεοτέχνης για τα 100 χρόνια από το σουρεαλιστικό μανιφέστο του Αντρέ Μπρετόν, με τίτλο «Vacations in the subconscious” στο Torrance Art Museum (TAM) στο Λος Άντζελες εκθέτουν έργα τους οι Μεσσήνιες εικαστικοί Γιούλα και Όλγα Παπαδοπούλου.

Το εκθεσιακό αφιέρωμα περιλαμβάνει 80 έργα από 88 διεθνείς καλλιτέχνες και αναπτύσσεται σπονδυλωτά, με διαφορετική επιλογή έργων ανά εβδομάδα. Η επιμέλεια ανήκει στον Γερμανό επιμελητή Wilfried Agricola de Cologne (διευθυντή της πλατφόρμας The New Museum of Networked Art, που έχει ως βάση της την Κολωνία).

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Όλγα Παπαδοπούλου παρουσίασε το έργο της “Somewhere in Between” (15-19 Αυγούστου). H Γιούλα Παπαδοπούλου παρουσιάζει το έργο της “A.I. Made me do it: Ophelia” (5-9 Σεπτεμβρίου), το οποίο λίγες μέρες αργότερα θα παρουσιαστεί επίσης στην Τιμισοάρα (Ρουμανία), στο αφιέρωμα βιντεοτέχνης Coatings - VideoArt Garden, που θα λάβει χώρα 14-17 Σεπτεμβρίου στο κτίριο Cazarma U, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Τιμοροάρα 2023. Το αφιέρωμα ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 9 Σεπτεμβρίου.