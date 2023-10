9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου: Αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Ennio Morricone

Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων Μουσικής Ennio Morricone Ελλάδος το κοινό θα απολαύσει τη ζωή και το έργο του μεγάλου συνθέτη μέσα από την έκθεση κόμικς "Sketching Ennio" και την προβολή του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ "Ennio: The Maestro" του Guiseppe Tornatore. Η έκθεση κόμικς είναι μια συλλογική δουλειά και αποτελείται από 3 μέρη:

1. "Io, Ennio Morricone" (2021): Πρόκειται για ένα μίνι βιογραφικό του maestro. Αποτελείται από 10 έως 13 εικόνες που συνθέτουν τους βασικούς σταθμούς της ζωής του.

2. "Ennio the Cinephile" (2022): 26 αυτοτελή έργα κόμικς από ισάριθμους καλλιτέχνες βασισμένα σε επιλεγμένες ταινίες μεταξύ των κορυφαίων (πλην γουέστερν).

3. "Ennio Goes Western" (2023): 25 αυτοτελή έργα κόμικς βασισμένα αποκλειστικά σε αντίστοιχες ταινίες γουέστερν.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ. παρουσία του επιμελητή Γιάννη Αντωνόπουλου. Η προβολή της ταινίας θα γίνει την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου στις 8.15 μ.μ.. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.